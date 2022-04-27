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Як виїхати зі Львова 28 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

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Як виїхати зі Львова 28 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Getty Images

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України саме до Львова прибуває багато внутрішніх переселенців.

Також з цього міста можна виїхати за кордон на приватному, громадському транспорті або ж залізницею. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 28 квітня. 

Евакуаційні потяги на 28 квітня, які курсують через Львів:

  • 03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 08:11 46/45 Лозова - Ужгород
  • 08:56 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 14:30 219/220 Львів - Запоріжжя-1

Потяги на 28 квітня, які курсують з Львова за кордон: 

  • 07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
  • 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
  • 17:02 814/813 Львів - Хелм
  • 21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Графік руху на 28 квітня платних потягів з Львова, які курсують в межах України:

  • 00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас
  • 00:30 774 Львів - Дарниця
  • 00:35 55/56 Київ-Пас - Рахів
  • 00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас
  • 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино
  • 02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас
  • 02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас
  • 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 03:47 95/96 Київ-Пас - Рахів
  • 04:10 45/46 Ужгород - Лозова
  • 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 05:04 49/50 Київ-Пас - Трускавець
  • 05:25 7/8 Коломия - Чернівці
  • 06:02 744 Львів - Дарниця
  • 06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп
  • 07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 08:08 815/816 Львів - Чернівці
  • 09:30 794 Львів - Дарниця
  • 09:50 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 09:52 804 Львів - Рівне
  • 10:57 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
  • 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 12:28 21/22 Харків-Пас - Трускавець
  • 12:30 42/41 Львів - Дніпро
  • 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
  • 15:41 701/702 Львів - Чернівці
  • 16:30 806 Львів - Рівне
  • 16:50 830 Львів - Ужгород
  • 17:40 232/231 Львів - Дніпро
  • 19:03 17/18 Львів - Харків-Пас
  • 19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 20:10 150/149 Чернівці - Івано-Франківськ
  • 20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна
  • 20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:00 145/146 Львів - Ужгород
  • 21:05 60/58 Чоп - Козятин
  • 22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас
  • 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
  • 22:35 81/82 Ужгород - Київ-Пас
  • 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
  • 23:19 92/91 Львів - Київ-Пас
  • 23:28 36/35 Жмеринка - Одеса-Головна
  • 23:28 37/38 Жмеринка Одеса-Головна
  • 23:48 56/55 Рахів Київ-Пас

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