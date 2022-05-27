Як виїхати зі Львова 28 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Як виїхати зі Львова 28 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Львів, як і інші міста, перебуває під загрозою ракетних ударів з боку Росії.

Проте саме сюди щодня прибувають внутрішні переселенці, які тікають з зони бойових дій. Також заме зі Львова можна без проблем виїхати за кордон поїздами, автобусами або приватним транспортом.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів, на 28 травня.

Потяги на 28 травня, які курсують зі Львова за кордон:

02:26 715/716 Пшемисль - Київ-Пас

07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

17:10 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

Платні потяги на 28 травня зі Львова, які курсують в межах України:

00:30 774 Львів - Дарниця

00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас

00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас

01:25 55/56 Яремче - Тернопіль

01:39 266/265 Київ-Пас - Чернівці

02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

02:08 245/246 Ужгород - Київ-Пас

02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ

02:40 13/14 Солотвино-1 - Буштина

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

05:04 49/50 Козятин - Трускавець

06:15 59/60 Фастів - Чоп

07:00 744 Львів - Дарниця

07:21 7/8 Київ-Пас - Чернівці

07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

08:24 46/45 Харків-Пас - Ужгород

09:30 794 Львів - Дарниця

09:52 804 Львів - Рівне

10:04 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

10:42 258/257 Чернігів - Івано-Франківськ

10:57 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1

11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас

12:30 42/41 Львів - Дніпро

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

16:30 806 Львів - Рівне

16:37 45/46 Батьово - Харків-Пас

16:50 830 Львів - Ужгород

19:03 17/18 Львів - Харків-Пас

19:11 259/260 Івано-Франківськ - Суми

19:11 258/257 Івано-Франківськ - Чернігів

19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

20:10 150/149 Чернівці - Полтава Півд.

20:22 749/750 Київ-Пас - Львів

20:31 26/25 Рахів - Микуличин

21:00 145/146 Стрий - Ужгород

21:05 60/59 Ужгород - Київ-Пас

21:40 92/91 Львів - Київ-Пас

22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас

22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:35 81/82 Сколе - Лавочне

23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна

23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна

23:48 56/55 Рахів - Львів

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