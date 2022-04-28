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Як виїхати зі Львова 29 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

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Як виїхати зі Львова 29 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

УНІАН

Львів, як і інші міста України, залишається під загрозою ракетних ударів з боку РФ.

Попри це у місті відносно спокійно і саме сюди переїхало багато внутрішніх переселенців. Також зі Львова можна виїхати як до інших міст України, такі і за кордон. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 29 квітня. 

Евакуаційні потяги на 29 квітня, які курсують через Львів:

  • 03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 08:11 46/45 Лозова - Ужгород
  • 14:30 219/220 Львів - Запоріжжя-1

Потяги на 29 квітня, які курсують зі Львова за кордон: 

  • 07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
  • 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
  • 17:02 814/813 Львів - Хелм
  • 21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Платні потяги на 29 квітня зі Львова, які курсують в межах України:

  • 00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас
  • 00:30 136/135 Чернівці - Одеса-Головна
  • 00:30 774 Львів - Дарниця
  • 00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас
  • 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 01:25 55/56 Фастів - Львів
  • 01:47 238/237 Ужгород - Одеса-Головна
  • 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино
  • 02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас
  • 02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас
  • 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 04:10 45/46 Ужгород - Лозова
  • 04:30 95/96 Київ-Пас - Ворохта
  • 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 05:04 49/50 Київ-Пас - Трускавець
  • 05:25 7/8 Коломия - Чернівці
  • 05:41 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
  • 06:02 744 Львів - Дарниця
  • 06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп
  • 07:14 149/150 Знам’янка - Львів
  • 07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 08:08 815/816 Львів - Чернівці
  • 09:30 794 Львів - Дарниця
  • 09:52 804 Львів - Рівне
  • 10:57 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 11:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 12:30 42/41 Львів - Дніпро
  • 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
  • 15:41 701/702 Львів - Чернівці
  • 16:30 806 Львів - Рівне
  • 16:50 830 Львів - Ужгород
  • 17:38 111/112 Тернопіль - Львів
  • 17:40 232/231 Львів - Дніпро
  • 18:27 21/22 Трускавець - Харків-Пас
  • 18:34 130/129 Івано-Франківськ - Кременчук
  • 19:03 16/15 Львів - Харків-Пас
  • 19:20 3/4 Львів - Запоріжжя-1
  • 20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна
  • 20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:00 145/146 Львів - Ужгород
  • 21:05 60/58 Чоп - Козятин
  • 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
  • 22:35 81/82 Київ-Пас - Козятин
  • 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
  • 23:19 92/91 Львів - Київ-Пас
  • 23:28 36/35 Жмеринка - Одеса-Головна
  • 23:28 37/38 Жмеринка - Одеса-Головна
  • 23:48 56/55 Ворохта - Київ-Пас

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