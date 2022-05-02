Як виїхати зі Львова 3 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Як виїхати зі Львова 3 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Львову, як і іншим містам України, загрожують ракетні удари зі сторони РФ.

Попри це сюди щодня прибувають вимушені переселенці. Також з Львова можна без проблем виїхати за кордон потягами або автобусами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 3 травня.

Евакуаційні потяги на 3 травня, які курсують через Львів:

03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

08:11 46/45 Лозова - Ужгород

Потяги на 3 травня, які курсують зі Львова за кордон:

07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Платні потяги на 3 травня зі Львова, які курсують в межах України:

00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас

00:30 136/135 Чернівці - Одеса-Головна

00:30 774 Львів - Дарниця

00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас

01:25 55/56 Фастів - Львів

02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино

02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас

02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

04:10 45/46 Ужгород - Лозова

04:30 95/96 Київ-Пас - Ворохта

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

05:04 49/50 Київ-Пас - Трускавець

05:25 7/8 Коломия - Чернівці

05:41 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

06:02 744 Львів - Дарниця

06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп

07:14 149/150 Полтава Півд - Чернівці

07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

09:30 794 Львів - Дарниця

09:50 15/16 Львів - Ім. Т.Шевченка

09:52 804 Львів - Рівне

10:57 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1

11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас

11:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

12:30 42/41 Львів - Дніпро

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

15:41 701/702 Львів - Чернівці

16:30 806 Львів - Рівне

16:50 830 Львів - Ужгород

17:40 232/231 Львів - Дніпро

18:27 21/22 Трускавець - Харків-Пас

18:34 130/129 Івано-Франківськ - Ім. Т.Шевченка

19:03 16/15 Кременчук - Харків-Пас

19:20 3/4 Львів - Запоріжжя-1

20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна

20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

21:00 145/146 Львів - Ужгород

21:05 60/58 Чоп - Козятин

22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:35 81/82 Київ-Пас - Козятин

23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:19 92/91 Львів - Київ-Пас

23:28 36/35 Жмеринка - Одеса-Головна

23:28 37/38 Жмеринка - Одеса-Головна

23:48 56/55 Ворохта - Київ-Пас

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