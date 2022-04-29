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Як виїхати зі Львова 30 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

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Як виїхати зі Львова 30 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Getty Images

До Львова через постійні обстріли російськими окупантами продовжують приїжджати жителі інших населених пунктів.

Також звідси курсують потяги та автобуси, якими можна виїхати за кордон чи в інший регіон України. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 30 квітня. 

Евакуаційні потяги на 30 квітня, які курсують через Львів:

  • 03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 08:11 46/45 Лозова - Ужгород
  • 14:30 219/220 Львів - Запоріжжя-1

Потяги на 30 квітня, які курсують зі Львова за кордон: 

  • 07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
  • 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
  • 17:02 814/813 Львів - Хелм
  • 21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Платні потяги на 30 квітня зі Львова, які курсують в межах України:

  • 00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас
  • 00:30 774 Львів - Дарниця
  • 00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас
  • 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 01:25 55/56 Фастів - Львів
  • 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино
  • 02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
  • 02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас
  • 02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас
  • 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 04:10 45/46 Ужгород - Лозова
  • 04:30 95/96 Київ-Пас - Ворохта
  • 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 05:04 49/50 Київ-Пас - Трускавець
  • 05:25 7/8 Коломия - Чернівці
  • 06:02 744 Львів - Дарниця
  • 06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп
  • 07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 08:08 815/816 Львів - Чернівці
  • 08:56 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 09:30 794 Львів - Дарниця
  • 09:50 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 09:52 804 Львів - Рівне
  • 10:57 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1
  • 11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
  • 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 12:28 21/22 Харків-Пас - Трускавець
  • 12:30 42/41 Львів - Дніпро
  • 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
  • 15:41 701/702 Львів - Чернівці
  • 16:30 806 Львів - Рівне
  • 16:50 830 Львів - Ужгород
  • 17:40 232/231 Львів - Дніпро
  • 19:03 17/18 Львів - Харків-Пас
  • 19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 20:10 150/149 Чернівці - Івано-Франківськ
  • 20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна
  • 20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:00 145/146 Львів - Ужгород
  • 21:05 60/58 Чоп - Козятин
  • 22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас
  • 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
  • 22:35 81/82 Київ-Пас - Козятин
  • 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
  • 23:19 92/91 Львів - Київ-Пас
  • 23:28 36/35 Жмеринка - Одеса-Головна
  • 23:28 37/38 Жмеринка - Одеса-Головна
  • 23:48 56/55 Ворохта - Київ-Пас

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