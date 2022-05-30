Як виїхати зі Львова 31 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Як виїхати зі Львова 31 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Львів і надалі перебуває під загрозою ракетних ударів з боку Росії.

Проте саме у цьому місті перебуває до 150 тис. внутрішніх переселенців. А ще зі Львова можна виїхати за кордон власним транспортом, залізницею або автобусами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів, на 31 травня.

Потяги на 31 травня, які курсують зі Львова за кордон:

02:26 715/716 Пшемисль - Київ-Пас

07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

17:10 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

Платні потяги на 31 травня зі Львова, які курсують в межах України:

00:30 774 Львів - Дарниця

00:30 136/135 Чернівці - Одеса-Головна

00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас

00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Славута-1

01:25 55/56 Яремче - Тернопіль

02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

02:18 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ

02:42 13/14 Солотвино-1 - Київ-Пас

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

06:16 59/60 Київ-Пас - Чоп

06:50 149/150 Полтава Півд. - Чернівці

06:50 149/150 Ромодан - Чернівці

07:00 744 Львів - Дарниця

07:21 7/8 Київ-Пас - Чернівці

07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

08:33 49/50 Тернопіль - Хмельницький

08:58 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

09:30 794 Львів - Дарниця

09:52 804 Львів - Рівне

10:04 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

10:42 259/260 Вінниця - Козятин

10:42 258/257 Чернігів - Івано-Франківськ

10:57 86/85 Львів - Запоріжжя-1

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас

12:30 42/41 Львів - Дніпро

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

16:30 806 Львів - Рівне

16:37 45/46 Свалява - Харків-Пас

16:50 830 Львів - Ужгород

17:22 3/4 Львів - Запоріжжя-1

18:34 130/129 Івано-Франківськ - Ім. Т. Шевченка

19:03 16/15 Кременчук - Харків-Пас

20:22 749/750 Київ-Пас - Львів

20:33 26/25 Рахів - Одеса-Головна

20:38 22/21 Тернопіль - Миргород

21:00 145/146 Стрий - Ужгород

21:05 60/59 Кострино - Перечин

21:40 92/91 Львів - Київ-Пас

22:20 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:43 81/82 Ужгород - Київ-Пас

23:07 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна

23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна

23:48 56/55 Рахів - Фастів

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