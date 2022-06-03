Як виїхати зі Львова 4 червня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Львів - одне з тилових міст України, куди щодня приїжджають внутрішні переселенці.
У місті ситуація контрольована, проте Росія і надалі загрожує Львову ракетними ударами. А ще з цього міста можна без проблем виїхати за кордон.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів, на 4 червня.
Потяги на 4 червня, які курсують зі Львова за кордон:
- 02:26 715/716 Пшемисль - Київ-Пас
- 07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)
- 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
- 17:02 814/813 Львів - Хелм
- 17:10 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 20:22 749/750 Київ-Пас - Відень
Платні потяги на 4 червня зі Львова, які курсують в межах України:
- 00:30 774 Львів - Дарниця
- 00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас
- 00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель
- 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Славута-1
- 01:25 55/56 Яремче - Тернопіль
- 02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
- 02:18 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1
- 02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 02:42 13/14 Солотвино-1 - Київ-Пас
- 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
- 04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 06:16 59/60 Київ-Пас - Чоп
- 07:00 744 Львів - Дарниця
- 07:00 744 Львів - Дарниця
- 07:21 7/8 Київ-Пас - Чернівці
- 07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 08:08 815/816 Львів - Чернівці
- 08:33 49/50 Тернопіль - Хмельницький
- 08:58 136/135 Одеса-Головна Чернівці
- 09:30 794 Львів - Дарниця
- 09:52 804 Львів - Рівне
- 10:04 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 10:57 86/85 Львів - Запоріжжя-1
- 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас
- 12:30 42/41 Львів - Дніпро
- 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 806 Львів - Рівне
- 16:37 45/46 Свалява - Харків-Пас
- 16:50 830 Львів - Ужгород
- 17:22 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
- 19:03 17/18 Львів - Харків-Пас
- 19:11 259/260 Івано-Франківськ - Суми
- 19:11 258/257 Івано-Франківськ - Чернігів
- 20:10 130/129 Івано-Франківськ - Кременчук
- 20:10 150/149 Броди - Красне
- 20:22 749/750 Київ-Пас - Львів
- 20:33 26/25 Рахів - Одеса-Головна
- 21:00 145/146 Стрий - Ужгород
- 21:05 60/59 Кострино - Перечин
- 21:40 92/91 Львів - Київ-Пас
- 22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас
- 22:20 12/11 Львів - Одеса-Головна
- 22:43 81/82 Ужгород - Київ-Пас
- 23:07 50/49 Трускавець - Київ-Пас
- 23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна
- 23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна
- 23:48 56/55 Рахів - Фастів
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