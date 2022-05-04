Як виїхати зі Львова 5 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Львів, як і інші міста України, перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.
Проте саме у цьому місті перебуває багато внутрішніх переселенців. Також звідси можна виїхати, як за кордон, так і в інші регіони України залізничним, приватним транспортом або ж автобусами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 5 травня.
Евакуаційні потяги на 5 травня, які курсують через Львів:
- 08:11 46/45 Лозова - Ужгород
Потяги на 5 травня, які курсують зі Львова за кордон:
- 07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
- 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
- 17:02 814/813 Львів - Хелм
- 21:00 749/750 Київ-Пас - Відень
Платні потяги на 5 травня зі Львова, які курсують в межах України:
- 00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас
- 00:30 136/135 Чернівці - Одеса-Головна
- 00:30 774 Львів - Дарниця
- 00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас
- 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 01:25 55/56 Фастів - Львів
- 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
- 02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас
- 02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас
- 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 04:10 45/46 Ужгород - Лозова
- 04:30 95/96 Київ-Пас - Ворохта
- 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 05:04 49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 05:25 7/8 Коломия - Чернівці
- 05:41 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
- 06:02 744 Львів - Дарниця
- 06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп
- 07:14 149/150 Полтава Півд - Чернівці
- 07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 08:08 815/816 Львів - Чернівці
- 09:30 794 Львів - Дарниця
- 09:52 804 Львів - Рівне
- 10:57 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1
- 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас
- 11:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 12:30 42/41 Львів - Дніпро
- 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 806 Львів - Рівне
- 16:50 830 Львів - Ужгород
- 17:40 232/231 Львів - Дніпро
- 18:27 21/22 Трускавець - Харків-Пас
- 18:34 130/129 Івано-Франківськ - Ім. Т.Шевченка
- 19:03 16/15 Кременчук - Харків-Пас
- 19:20 3/4 Львів - Запоріжжя-1
- 20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна
- 20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 21:00 145/146 Львів - Ужгород
- 21:05 60/58 Чоп - Козятин
- 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
- 22:35 81/82 Київ-Пас - Козятин
- 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
- 23:19 92/91 Львів - Київ-Пас
- 23:28 36/35 Жмеринка - Одеса-Головна
- 23:28 37/38 Жмеринка - Одеса-Головна
- 23:48 56/55 Ворохта - Київ-Пас
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