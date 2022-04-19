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Як виїхати зі Львова: перелік потягів у межах України та за кордон на 20 квітня

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Як виїхати зі Львова: перелік потягів у межах України та за кордон на 20 квітня

Associated Press

Львів, попри загрозу ракетних обстрілів, залишається відносно безпечним містом в Україні.

Саме сюди щодня прибувають переселенці. Частина людей залишається в області, інша - їде за кордон. Також з цього міста курсує громадський транспорт, приватні перевізники та електрички. 

"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів, які курсують через Львів 20 квітня. 

Потяги, які 20 квітня курсують з Львова за кордон:

  • 07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
  • 17:02 814/813 Львів - Хелм
  • 21:00 749/750 Київ-Пас Відень

Евакуаційні потяги на 20 квітня, які курсують через Львів: 

  • 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино
  • 03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 08:11 46/45 Лозова - Ужгород
  • 08:56 136/135 Одеса-Головна Чернівці
  • 14:30 219/220 Львів Запоріжжя-1

Рух платних потягів на 20 квітня у Львові:

  • 00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас
  • 00:30 774 Львів - Дарниця
  • 00:35 55/56 Київ-Пас - Рахів
  • 00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас
  • 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 02:13 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 02:25 8/7 Чернівці - Київ-Пас
  • 02:4013/14 Солотвино - Київ-Пас
  • 03:28 29/30 Київ-Пас Ужгород
  • 03:47 95/96 Київ-Пас - Рахів
  • 04:09 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 04:10 45/46 Ужгород - Лозова
  • 05:04 49/50 Київ-Пас - Фастів
  • 05:25 7/8 Київ-Пас - Чернівці
  • 06:02 744 Львів - Дарниця
  • 06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп
  • 07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 08:08 815/816 Львів - Чернівці
  • 08:48 41/42 Дніпро - Трускавець
  • 09:30 794 Львів - Дарниця
  • 09:50 15/16 Харків-Пас Івано-Франківськ
  • 09:52 804 Львів - Рівне
  • 11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
  • 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 12:28 21/22 Харків-Пас - Трускавець
  • 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
  • 15:41 701/702 Львів - Чернівці
  • 15:46 42/41 Трускавець - Дніпро
  • 16:30 806 Львів - Рівне
  • 16:50 830 Львів - Ужгород
  • 17:40 232/231 Львів - Дніпро
  • 19:03 17/18 Львів - Харків-Пас
  • 19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 20:10 150/149 Чернівці - Івано-Франківськ
  • 20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна
  • 20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:00 145/146 Львів - Ужгород
  • 21:05 60/58 Чоп Київ-Пас
  • 22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас
  • 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
  • 22:35 81/82 Ужгород - Київ-Пас
  • 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
  • 23:19 92/91 Львів - Київ-Пас
  • 23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна
  • 23:28 37/38 Ужгород - Одеса-Головна
  • 23:48 56/55 Рахів - Київ-Пас

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