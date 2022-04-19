Як виїхати зі Львова: перелік потягів у межах України та за кордон на 20 квітня

Львів, попри загрозу ракетних обстрілів, залишається відносно безпечним містом в Україні.
Саме сюди щодня прибувають переселенці. Частина людей залишається в області, інша - їде за кордон. Також з цього міста курсує громадський транспорт, приватні перевізники та електрички.
"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів, які курсують через Львів 20 квітня.
Потяги, які 20 квітня курсують з Львова за кордон:
- 07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
- 17:02 814/813 Львів - Хелм
- 21:00 749/750 Київ-Пас Відень
Евакуаційні потяги на 20 квітня, які курсують через Львів:
- 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 08:11 46/45 Лозова - Ужгород
- 08:56 136/135 Одеса-Головна Чернівці
- 14:30 219/220 Львів Запоріжжя-1
Рух платних потягів на 20 квітня у Львові:
- 00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас
- 00:30 774 Львів - Дарниця
- 00:35 55/56 Київ-Пас - Рахів
- 00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас
- 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 02:13 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 02:25 8/7 Чернівці - Київ-Пас
- 02:4013/14 Солотвино - Київ-Пас
- 03:28 29/30 Київ-Пас Ужгород
- 03:47 95/96 Київ-Пас - Рахів
- 04:09 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 04:10 45/46 Ужгород - Лозова
- 05:04 49/50 Київ-Пас - Фастів
- 05:25 7/8 Київ-Пас - Чернівці
- 06:02 744 Львів - Дарниця
- 06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп
- 07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 08:08 815/816 Львів - Чернівці
- 08:48 41/42 Дніпро - Трускавець
- 09:30 794 Львів - Дарниця
- 09:50 15/16 Харків-Пас Івано-Франківськ
- 09:52 804 Львів - Рівне
- 11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
- 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 12:28 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
- 15:41 701/702 Львів - Чернівці
- 15:46 42/41 Трускавець - Дніпро
- 16:30 806 Львів - Рівне
- 16:50 830 Львів - Ужгород
- 17:40 232/231 Львів - Дніпро
- 19:03 17/18 Львів - Харків-Пас
- 19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
- 20:10 150/149 Чернівці - Івано-Франківськ
- 20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна
- 20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 21:00 145/146 Львів - Ужгород
- 21:05 60/58 Чоп Київ-Пас
- 22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас
- 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
- 22:35 81/82 Ужгород - Київ-Пас
- 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
- 23:19 92/91 Львів - Київ-Пас
- 23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна
- 23:28 37/38 Ужгород - Одеса-Головна
- 23:48 56/55 Рахів - Київ-Пас
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