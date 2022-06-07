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Як війна позначається на українському бізнесі Новини компаній

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Як війна позначається на українському бізнесі

На фото розгромлений офіс TAXI838. З моменту оточення Маріуполя колл-центр був вимушений перейти на новий для себе, дистанційний формат роботи. Це дозволяє приймати замовлення безпосередньо до комендантської години.

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Раніше більшість замовлень йшли з телефонії на номер 838, але з початком вторгнення росії поведінка користувачів змінилася,  зараз переважна більшість замовлень створюється у додатку.  

В TAXI838 вирішили підтримати цей перехід, та дарувати кешбек -10% на поїздки при оплаті карткою monobank.

У воєнний час складно знайти роботу, тому багато хто драйвує на своєму власному авто. Через збільшення кількості водіїв та відсутності заторів на дорогах авто знаходиться дуже швидко. TAXI838 в 9-ти містах взагалі не бере комісію сервісу тому тримає низькі ціни для пасажирів та комфортні умови для водіїв!

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TAXI838 працює в 29 містах заради України

Замовляйте у додатку або за номером 838

Дата публікації
Перегляди
15
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