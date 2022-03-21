Економічний паспорт українця: коли і хто отримає більше 600 тисяч гривень / pixabay.com

Як власникам житла отримати компенсацію від держави за прихисток переселенців: інструкція

Як власникам житла отримати компенсацію від держави за прихисток переселенців: інструкція

Інформацію можна буде подати трьома способами.

Власники житла, які безкоштовно прихистили в себе переселенців, отримають грошові компенсації на комунальні послуги – по 450 грн на кожну особу.

Також читайте Переселенці можуть безкоштовно доїхати до потрібних локацій у Львові та в області

Відповідну суму затвердив Кабінет Міністрів.

"Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", – розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Алгоритм дій для отримання компенсації за прихисток переселенців:

1) Потрібно повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Це можна буде зробити трьома способами:

Звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Цю інформацію можна надати через сайт "Прихисток". Невдовзі це можна буде зробити й через застосунок "Дія".

Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Розселення у житлі буде відбуватись лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток.

2) Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування – по 450 грн на кожну особу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.