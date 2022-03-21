Як власникам житла отримати компенсацію від держави за прихисток переселенців: інструкція

Інформацію можна буде подати трьома способами.
Власники житла, які безкоштовно прихистили в себе переселенців, отримають грошові компенсації на комунальні послуги – по 450 грн на кожну особу.
Відповідну суму затвердив Кабінет Міністрів.
"Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", – розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Алгоритм дій для отримання компенсації за прихисток переселенців:
1) Потрібно повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Це можна буде зробити трьома способами:
- Звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію.
- Цю інформацію можна надати через сайт "Прихисток".
- Невдовзі це можна буде зробити й через застосунок "Дія".
Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Розселення у житлі буде відбуватись лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток.
2) Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування – по 450 грн на кожну особу.
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