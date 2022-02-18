Як загострення на Донбасі вплинуло на курс валют і банківську систему: пояснення НБУ

Як загострення на Донбасі вплинуло на курс валют і банківську систему: пояснення НБУ

За інформацією НБУ, зараз ситуація на валютному ринку стабільніша, ніж у січні 2022 року.

Ситуація на українському валютному ринку, попри загострення на Донбасі, лишається контрольованою.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що валютний ринок досі чутливо реагує на зміну інформаційного середовища щодо ймовірного вторгнення РФ чи загострення. Проте зараз стабільніша ситуація, ніж у січні 2022 року.

Нацбанк запевняє, що наявний монетарний інструментарій та поточний обсяг міжнародних резервів дозволяють нівелювати тимчасові сплески. Ситуацію на валютному ринку НБУ називає контрольованою.

Банківська система

"Банківська система працює у штатному режимі та якісно виконує функцію фінансової підтримки економіки і громадян. Кредитування поступово зростає, а волатильність депозитів населення є помірною", — йдеться в повідомленні.

НБУ запевняє, що українські банки мають належний запас міцності та достатньо ресурсів, зокрема високоліквідних, аби вистояти, якщо люди раптом почнуть забирати вклади та заощадження.

Курс валют

Підвищений попит на валютному ринку цього тижня (14–18 лютого) був викликаний у зв'язку з психологічним чинником. НБУ обіцяє і надалі дотримувався режиму плаваючого курсоутворення, за якого він лише згладжує надмірні коливання на ринку, а курс визначається балансом попиту та пропозиції.

Національний банк продав на валютному ринку 503 млн дол. США. Водночас в окремі дні тижня, коли пропозиція валюти переважала над попитом, НБУ викуповував валюту — загалом 50 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Нацбанком у період від 14 до 18 лютого становить 453 млн дол. США.

Нагадаємо, що ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявили про примусове вивезення населення до Росії.

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