Як заробляти і "нічого не робити": що таке пасивний дохід і скільки грошей можна отримати

Середньомісячний дохід українців 2024 року становив 16848 гривень, тоді як витрати продовжують зростати. Тож ще більш актуальним для багатьох стає питання: "Де брати гроші?".

Прожитковий мінімум зріс від 2589 грн у 2023 році до 2920 грн у 2024-му, а мінімальна зарплата не демонструє відповідного зростання. Традиційна модель "одна робота – один дохід" більше не відповідає реаліям, і люди шукають альтернативні джерела заробітку.

Пасивний дохід: міфи та реальність

Пасивний дохід – це не швидкий шлях до багатства без зусиль. Він вимагає інвестицій, часу, моніторингу та стратегічних рішень.

"Ринок інвестування – це як "шведський стіл", де вибір можливий на будь-який смак і бюджет. Мінімальний вхід – від $50 у 2025 році. Але щоб створити пасивний дохід, важливо інвестувати регулярно", – пояснює засновниця інвестиційної академії Іванна Антонюк.

"Покласти гроші на депозит і отримувати відсотки – це теж свого роду інвестиція, але її дохідність зазвичай ледь перекриває інфляцію. Вибір залежить від цілей: якщо потрібен дохід уже зараз, варто звернути увагу на військові облігації, а якщо є намір створити пасивний дохід на майбутнє, наприклад, як пенсію, тоді варто розглядати фондовий ринок. Почати інвестувати можна від $50", – зазначає експертка з особистих фінансів та практикуюча інвесторка Анастасія Снігуренко.

Основні інструменти пасивного доходу

Банківські депозити – приносять 15-16% річних у гривні, проте оподатковуються (18% ПДФО та 5% військового збору). Для інвесторів це один із найпростіших і найменш ризикових варіантів.

– приносять 15-16% річних у гривні, проте оподатковуються (18% ПДФО та 5% військового збору). Для інвесторів це один із найпростіших і найменш ризикових варіантів. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – державні папери, що дають 15-16% у гривні та близько 4% у доларах. Дохід не оподатковується, що робить цей інструмент привабливим для довгострокових вкладень.

– державні папери, що дають 15-16% у гривні та близько 4% у доларах. Дохід не оподатковується, що робить цей інструмент привабливим для довгострокових вкладень. Фондовий ринок – інвестування в акції та біржові фонди може принести 4-6% річних у доларах, але потребує аналізу й стратегічного підходу.

– інвестування в акції та біржові фонди може принести 4-6% річних у доларах, але потребує аналізу й стратегічного підходу. Нерухомість – стабільний інструмент, який приносить дохід від оренди або перепродажу. Попит на житло залишається високим, але важливо враховувати регіональну специфіку.

– стабільний інструмент, який приносить дохід від оренди або перепродажу. Попит на житло залишається високим, але важливо враховувати регіональну специфіку. Криптовалюта – високоризиковий, але потенційно прибутковий актив. Коливання цін та відсутність гарантій роблять цей вид інвестування підходящим лише для досвідчених гравців ринку.

"Депозит, військові облігації, фондовий ринок, криптовалюта – але питання цілей інвестора і його готовності до ризиків. Для пенсії підійдуть одні інструменти, а для зберігання фінансової подушки інші", – пояснює Анастасія Снігуренко.

Інтелектуальний пасивний дохід

Прибуток від інтелектуальної власності є ще одним способом отримання пасивного доходу. Це можуть бути роялті з книг (5-15% за друк, 7-10% за електронну версію), доходи від музики на стрімингових платформах, ліцензування патентів, франшизи або монетизація контенту.

"Роялті – це відсоток, який виплачується власнику прав на основі умов договору, найчастіше раз на рік", – пояснює Вікторія Берещак, авторка книги "Комунікаційна стратегія в бізнесі".

Як уникнути фінансових ризиків?

"Нерухомість залишається найкращим варіантом, але локація відіграє ключову роль. Інвестиція в Харкові – це одне, а в Іспанії чи Буковелі – зовсім інше. Так само і з акціями та облігаціями – важливо правильно обирати та диверсифікувати активи", – наголошує Іванна Антонюк.

Пасивний дохід – це не про "нічого не робити", а про стратегічне управління фінансами. Обираючи інструменти для інвестування, важливо враховувати рівень ризику, інфляцію та податки.

Авторка: Дарʼя Бухаріна

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