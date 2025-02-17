Як заробляти і "нічого не робити": що таке пасивний дохід і скільки грошей можна отримати

В умовах економічної нестабільності пасивний дохід стає важливим джерелом фінансової стабільності. Розглянемо моделі доходу та їхнього оподаткування 2025 року.
Середньомісячний дохід українців 2024 року становив 16848 гривень, тоді як витрати продовжують зростати. Тож ще більш актуальним для багатьох стає питання: "Де брати гроші?".
Прожитковий мінімум зріс від 2589 грн у 2023 році до 2920 грн у 2024-му, а мінімальна зарплата не демонструє відповідного зростання. Традиційна модель "одна робота – один дохід" більше не відповідає реаліям, і люди шукають альтернативні джерела заробітку.
Пасивний дохід: міфи та реальність
Пасивний дохід – це не швидкий шлях до багатства без зусиль. Він вимагає інвестицій, часу, моніторингу та стратегічних рішень.
"Ринок інвестування – це як "шведський стіл", де вибір можливий на будь-який смак і бюджет. Мінімальний вхід – від $50 у 2025 році. Але щоб створити пасивний дохід, важливо інвестувати регулярно", – пояснює засновниця інвестиційної академії Іванна Антонюк.
"Покласти гроші на депозит і отримувати відсотки – це теж свого роду інвестиція, але її дохідність зазвичай ледь перекриває інфляцію. Вибір залежить від цілей: якщо потрібен дохід уже зараз, варто звернути увагу на військові облігації, а якщо є намір створити пасивний дохід на майбутнє, наприклад, як пенсію, тоді варто розглядати фондовий ринок. Почати інвестувати можна від $50", – зазначає експертка з особистих фінансів та практикуюча інвесторка Анастасія Снігуренко.
Основні інструменти пасивного доходу
- Банківські депозити – приносять 15-16% річних у гривні, проте оподатковуються (18% ПДФО та 5% військового збору). Для інвесторів це один із найпростіших і найменш ризикових варіантів.
- Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – державні папери, що дають 15-16% у гривні та близько 4% у доларах. Дохід не оподатковується, що робить цей інструмент привабливим для довгострокових вкладень.
- Фондовий ринок – інвестування в акції та біржові фонди може принести 4-6% річних у доларах, але потребує аналізу й стратегічного підходу.
- Нерухомість – стабільний інструмент, який приносить дохід від оренди або перепродажу. Попит на житло залишається високим, але важливо враховувати регіональну специфіку.
- Криптовалюта – високоризиковий, але потенційно прибутковий актив. Коливання цін та відсутність гарантій роблять цей вид інвестування підходящим лише для досвідчених гравців ринку.
"Депозит, військові облігації, фондовий ринок, криптовалюта – але питання цілей інвестора і його готовності до ризиків. Для пенсії підійдуть одні інструменти, а для зберігання фінансової подушки інші", – пояснює Анастасія Снігуренко.
Інтелектуальний пасивний дохід
Прибуток від інтелектуальної власності є ще одним способом отримання пасивного доходу. Це можуть бути роялті з книг (5-15% за друк, 7-10% за електронну версію), доходи від музики на стрімингових платформах, ліцензування патентів, франшизи або монетизація контенту.
"Роялті – це відсоток, який виплачується власнику прав на основі умов договору, найчастіше раз на рік", – пояснює Вікторія Берещак, авторка книги "Комунікаційна стратегія в бізнесі".
Як уникнути фінансових ризиків?
"Нерухомість залишається найкращим варіантом, але локація відіграє ключову роль. Інвестиція в Харкові – це одне, а в Іспанії чи Буковелі – зовсім інше. Так само і з акціями та облігаціями – важливо правильно обирати та диверсифікувати активи", – наголошує Іванна Антонюк.
Пасивний дохід – це не про "нічого не робити", а про стратегічне управління фінансами. Обираючи інструменти для інвестування, важливо враховувати рівень ризику, інфляцію та податки.
Авторка: Дарʼя Бухаріна
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