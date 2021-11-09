Як зміни клімату вплинуть на ринок страхування та чи можна уберегтися від нових примх погоди: деталі

Як зміни клімату вплинуть на ринок страхування та чи можна уберегтися від нових примх погоди: деталі

Експерт вважає, що зміни клімату можуть позитивно вплинути на ринок страхування.

Наслідки глобального потепління та змін клімату вже активно впливають на ринок страхування у світі. Дедалі частіше люди хочуть застрахувати своє життя і здоров’я або майно від повеней, лісових пожеж, різких похолодань тощо.

Про це розповів генеральний директор всесвітньовідомого ринку страхування Lloyd’s Джон Ніл, інформує CNBC.

"Ми вважаємо COVID-19 системним ризиком. Клімат є остаточним системним ризиком, тому це наш шанс показати бізнесу, громадськості і навіть урядам, як ми можемо допомогти", — сказав Ніл на конференції COP26 зі зміни клімату в шотландському Ґлазґо.

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Наслідки кліматичних змін вже впливають на страхову індустрію різними способами. Асоціація британських страховиків стверджує, що похолодання у Великобританії у 2018 році призвело до страхових виплат на загальну суму 194 мільйони фунтів стерлінгів (близько 263,16 мільйона доларів) протягом трьох місяців. У тому ж році через екстремальну спеку понад 10 тис. будинків у Великій Британії подали заявки про компенсацію.

Зазначається, що багато страховиків все ще зрозуміли, як зміна клімату вплине на їхні бізнес-моделі в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Інша проблема — судові спори, пов’язані з кліматом. Минулого тижня в публікації кампанії "Застрахуй наше майбутнє" говорилося, що страховики бояться ризику того, що їм, можливо, доведеться заплатити за судові витрати та збитки компаній, що видобувають викопне паливо. Проти таких компаній ведуть судові процеси екологи.

"Ми не фінансуємо нові вугільні електростанції (ТЕС), ми сказали людям, що збираємося поступово відмовитися від цього: до 2030 року в багатих країнах, до 2040 року в бідних", — сказав Крістіан Мументалер, генеральний директор страхової компанії Swiss Re.

Тим не менше Джон Ніл вважає, що зміни клімату можуть позитивно вплинути на ринок страхування.

"Перевага, яку ми маємо, полягає в тому, що на відміну, скажімо, від страховиків життя, коли вони приймають тривалі й довгострокові рішення, ми змінюємо ціни кожні 12 місяців", — пояснив він.

Ніл зізнався, що страховики пильно слідкують за інформацією про погоду і кліматичні явища — урагани, повені тощо.

"Я щиро вважаю, що клімат – це найбільша можливість, яку коли-небудь бачила страхова галузь", — підсумував він.

Раніше у МЗС України повідомили про результати української делегації, яка перебувала на кліматичному саміті COP-26 у Глазго.

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