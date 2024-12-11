Як змінилася зарплата українців під час повномасштабної війни: що пропонують роботодавці

67% українських компаній та 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищення зарплат 2025 року.

Аналіз зміни заробітних плат у 2022–2024 роках демонструє стійке зростання як очікувань пошукачів, так і пропозицій роботодавців.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків сайту robota.ua.

2022 року середня різниця між "хочуть" і "пропонують" була мінімальною — лише 445 грн у січні, але до кінця року вона зросла до 2 870 грн.

2023 року ситуація стабілізувалася, і до третього кварталу різниця між очікуваннями та реальними пропозиціями досягла піку в 3 106 грн. Це можна пояснити зростанням інфляції та підвищенням вартості життя.

2024 року різниця поступово скорочується, знижуючись до 2 202 грн у жовтні, що свідчить про зближення очікувань пошукачів і пропозицій роботодавців.

Цікаво, що роботодавці адаптуються до нових умов, поступово підвищуючи зарплати.

У жовтні 2024 року середня запропонована зарплата становила 21 533 грн, тоді як середній запит пошукачів — 23 735 грн. Це демонструє прагнення ринку до досягнення балансу.

Що показало опитування роботодавців

Як засвідчило щорічне опитування від robota.ua, більшість компаній як українських (58%), так і з іноземним капіталом (60%) підвищили зарплати всім співробітникам. Це демонструє стабільне прагнення бізнесу підтримувати працівників у складних економічних умовах.

Проте, частина компаній обмежилася підвищенням лише для частини персоналу (від 25% до 75%).

Українські компанії надають перевагу рівномірному підвищенню зарплат (44%), тоді як компанії з іноземним капіталом частіше орієнтуються на результати роботи (55%). Це вказує на різницю підходів до мотивації персоналу.

Більшість компаній пропонують фінансові бонуси за результати (64% українських та 71% іноземних). Проте, іноземні компанії також частіше забезпечують працівників медичним страхуванням (66%) та корпоративним транспортом (42%), що підкреслює їх орієнтацію на соціальний пакет.

67% українських компаній та 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищення зарплат у 2025 році. Найбільше зростання фонду оплати праці (ФОП) очікується на рівні 11-20% у половини українських компаній (53%) та третини іноземних (36%).

Опитування охопило 221 компанію, серед яких 82,8% українських та 17,2% компаній з іноземним капіталом. За розміром, більшість респондентів мають від 51 до 250 співробітників (38,5%), тоді як великі компанії з понад 1000 співробітників становлять 14%. Це свідчить про високу зацікавленість середнього бізнесу у вивченні ринку праці.

Нагадаємо, розмір мінімальної зарплати на наступний рік було затверджено Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету-2025.

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