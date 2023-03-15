Як змінилися ціни на продукти: овочі здорожчали, а крупи та яйця здешевшали

На українських ринках та в магазинах у лютому 2023-го виросли ціни. Зокрема, здорожчали овочі. Втім, здешевшали крупи та яйця.

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги

За даними відомства, порівняно із січнем, цибуля з дорожчала на 31,9%: зараз один кілограм коштує 42,3 гривень. Також вартість моркви зросла на 17,8% - до 28,8 грн за кг, капуста - на 8,3% - до 13,9 грн за кг, картопля - на майже 2% - до 9,6 грн за кг. Окрім того, яблука здорожчали на 5% до 16,5 гривень за кілограм.

Тим часом гречана крупа здешевшала на 4,6% до 65,7 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи. Зокрема, манка на 1,3% - до 21,4 грн за кг, а рис - на 1,4% - до 59,1 грн за кг.

Фото: Державна служба статистики України

Яйця здешевшали на 1,9% - десяток коштує 62 грн. Маккаронні вироби трошки здорожали - до майже 32 грн за кг, а молоко пастеризоване до 2,6% коштує понад 35 грн.

Нагадаємо, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев вважає, що в Україні можуть змінитися ціни на курячі яйця, курятину, деякі овочі й молочні продукти. Їхня вартість навесні може знизитися.

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