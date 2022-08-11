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Як змінилися ціни у липні: у Держстаті повідомили, що здорожчало найбільше

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Як змінилися ціни у липні: у Держстаті повідомили, що здорожчало найбільше

Фото: pixabay.com

Ціни на хліб та вершкове масло зросли на 37% і 25% відповідно.

В Україні у липні в річному вираженні, у порівнянні з липнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів.

Як повідомляє Держстат, найбільше додали в ціні овочі - вони здорожчали на 102%.

Ціни на хліб та вершкове масло зросли на 37% і 25% відповідно, макарони – на 29%, риба – на 32,5%, цукор – на 19%. Водночас одяг та взуття подешевшали на 3,4% та 2,4% відповідно.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 3,6% відбулося в основному через здорожчання природного газу на 5,9%.

Ціни на транспорт зросли на 40,4% насамперед внаслідок здорожчання пального і мастил на 77,7%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті виріс у ціні на 37%, у залізничному – на 10%.

Нагадаємо, що за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у липні в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2021 року – становила 22,2%.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
444
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