Як змінилися ціни в Україні 2022 року: у Держстаті повідомили, що здорожчало найбільше

Найбільше за рік у ціні додали овочі, а одяг навпаки здешевшав.

Минулого року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли майже на 23%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Так, за даними Служби, найбільше зростання споживчих цін 2022 року спостерігалося на овочі - воно склало 68,5%, на рибу та продукти з риби – на 30,3%, на хліб і хлібопродукти – на 29,7%. Загалом ціни на продукти харчування зросли на 27,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 17,4%.

Здорожчання палива та мастил склало 56,2%, природного газу - 10,1%, водопостачання – 12,5%.

Водночас споживчі ціни на одяг і взуття навпаки знизилися на 2,7%.

Що буде з цінами 2023 року

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2023 року здорожчання продуктів через війну і проблеми з електропостачанням продовжиться. Так, за прогнозами експертів, лідером зростання буде овочева група. Додадуть у ціні курятина, м'ясо та сало. Загалом ціни на продукти можуть додати в ціні ще близько 30%. А от яйця навесні навпаки можуть здешевшати.

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