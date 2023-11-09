Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як змінилися зарплати українців 2023 року та хто отримує найбільше

Як змінилися зарплати українців 2023 року та хто отримує найбільше

В Україні зросла зарплата / Фото: ТСН.ua

Середня зарплата у ІІ кварталі 2023 року зросла до 17 176 гривень.

В Україні триває зростання зарплат. Виплати збільшуються у багатьох фахівців різних рівнів кваліфікації.

Про це свідчать дані Державної служби статистики за підсумками ІІ кварталу 2023 року.

Так, за даними Держстату, середня зарплата у ІІ кварталі 2023 року зросла до 17 176 гривень, тобто на 25,2% порівняно з тим самим періодом 2022 року.

Найбільше зростання відбулося в таких сферах:

  • інформація та телекомунікації - на 30,1% — до 36 604 гривень;
  • фінансова та страхова діяльність - на 34,7% — до 32 801 гривні;
  • професійна, наукова й технічна діяльність - на 21,4% — до 22 871 гривні;
  • державне управління та оборона - на 13,3% — до 21 929 гривень.

За даними уряду, 2024 року рівень реальних зарплат українців буде на рівні 21 809 гривень, а з урахуванням інфляційних процесів зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%). Такий прогноз Кабмін вніс до проєкту державного бюджету на наступний рік.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7 651 грн.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
771
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація