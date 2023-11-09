Як змінилися зарплати українців 2023 року та хто отримує найбільше

Середня зарплата у ІІ кварталі 2023 року зросла до 17 176 гривень.

В Україні триває зростання зарплат. Виплати збільшуються у багатьох фахівців різних рівнів кваліфікації.

Про це свідчать дані Державної служби статистики за підсумками ІІ кварталу 2023 року.

Так, за даними Держстату, середня зарплата у ІІ кварталі 2023 року зросла до 17 176 гривень, тобто на 25,2% порівняно з тим самим періодом 2022 року.

Найбільше зростання відбулося в таких сферах:

інформація та телекомунікації - на 30,1% — до 36 604 гривень;

фінансова та страхова діяльність - на 34,7% — до 32 801 гривні;

професійна, наукова й технічна діяльність - на 21,4% — до 22 871 гривні;

державне управління та оборона - на 13,3% — до 21 929 гривень.

За даними уряду, 2024 року рівень реальних зарплат українців буде на рівні 21 809 гривень, а з урахуванням інфляційних процесів зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%). Такий прогноз Кабмін вніс до проєкту державного бюджету на наступний рік.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7 651 грн.

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