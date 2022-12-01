Як змінилися зарплати українців за час війни: у Пенсійному фонді відповіли

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2022 року.

За час війни українці зіткнулися з відчутним зниженням доходів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) підрахували, як змінювалися зарплати українців від моменту широкомасштабного вторгнення Росії до України.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень 2022 року — 14 055,38 грн

лютий 2022 року — 14 133,18 грн

березень 2022 року — 13 016,16 грн

квітень 2022 року — 12 081,96 грн

травень 2022 року — 12 528,42 грн

червень 2022 року — 13 957,63 грн

липень 2022 року — 13 499,87 грн

серпень 2022 року — 12 745,82 грн

вересень 2022 року — 13 387,48 грн

Нагадаємо, в НБУ заявили, що цього року зарплати впадуть на 26,9% з урахуванням інфляції, а наступного — зростатимуть внаслідок високого попиту на кваліфікованих фахівців

НБУ наголосив, що наразі людей, які перебувають у пошуку роботи, набагато більше, ніж вакансій, у зв'язку з чим претенденти погоджуються працювати не за фахом та зменшувати очікування від зарплати.

"Швидкому зростанню зарплат наступного року завадить високий рівень інфляції, однак рівень оплати праці в номінальному вираженні перевищить довоєнний показник, а надалі зарплати зростатимуть швидше внаслідок нарощування ресурсів бюджету країни", - зазначили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабної війни в Україні стан добробуту українців відчутно знизився. Згідно з опитуванням, кожному третьому громадянину не вистачає грошей до зарплати.

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