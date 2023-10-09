Як змінилися зарплати українців за рік: названо середні суми

В Україні за рік середня зарплата зросла на 10%. Зростання виплат є найбільш помітним у західних регіонах країни (досягаючи піку в 23%) та центральних областях України (зі збільшенням до 17%). Щодо регіонів, близьких до лінії фронту, найбільш визначним є Дніпропетровська область.

Про це пише видання "Обозреватель" з посиланням на дані популярного кадрового порталу.

Зазначається, що на Дніпропетровщині наприкінці минулого року та на початку 2023 року розміри зарплат зросли до 12 тисяч грн та 15 тисяч грн відповідно, тоді як у квітні зареєстровано додатковий сплеск.

На Житомирщині зростання середньої зарплати за рік становило 17%, на Черкащині – 8%, на Сумщині – 9%, на Одещині – на 7%. У Волинській області середня зарплата зросла на 18%.

У місцях, де відсоткова зміна зарплат зазначена як "0", у другій половині 2022 року спостерігалося зниження, після якого відбулося повернення та стабілізація рівня оплати праці на колишньому рівні.

Раніше стало відомо, що в Україні середня зарплата повільно, але зростає. Водночас у Кабінеті міністрів спрогнозували, як збільшаться виплати українцям уже 2024 року. Так, 2024 року розмір середньої зарплати в Україні зросте від 18 118 до 21 852 гривень. У реальному вимірі зарплата зросте на 6%, йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету України на наступний рік.

"2024 року очікується зростання споживання домогосподарств, чому сприятиме збільшення середньомісячної заробітної плати як у номінальному — до 21 852 грн, так і в реальному вимірі — на 6%. Додатковим чинником відновлення споживчого попиту виступатиме зменшення рівня безробіття 2024 року — від 18,8% 2023 року до 13,4%", — йдеться в документі.

Відповідно до даних Міністерства фінансів, у середньому зарплата 2024 року становитиме 21 852 грн, 2025-го – 25 645 грн, 2026-го – 29 625 грн.

Відповідно, збільшиться також мінімальна заробітна плата. Наступного року її підвищать у два етапи:

у січні - до 7 100 грн

у липні – до 8 000 грн

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