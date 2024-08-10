Як зміниться курс долара наступного тижня: банкір зробив прогноз

Курсові коливання навряд чи перетинатимуть межі нового серпневого коридору у 40,7-41,7 грн за долар.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів очільник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, основні валютні зміни будуть дрібними та не вибиватимуться за звичну систему коливань.

"Як і раніше, кон'юнктура ринку передбачатиме періодичну зміну векторів з висхідного на спадний і навпаки. Однак, якщо уважно придивитися до курсової динаміки, то стане зрозуміло, що на міжбанку максимальний крок курсових змін не перевищує 0,2-0,3 грн, а на готівковому ринку - 0,5 грн. Тобто ринок не рухається стрибками ані вгору, ані вниз, а всі зміни досить мляві та тенденційні", - сказав експерт.

Банкір прогнозує, що впродовж 12-18 серпня коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 40,7-41,7 грн/долар та 43,5-45,5 грн/євро. На готівковому ринку - 40,7-42 грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро.

Крок щоденних курсових змін становитиме:

до 0,2-0,3 грн (міжбанк), до 0,3-0,5 грн (у комерційних банках)

до 0,5 грн (в обмінних пунктах)

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн. Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, долар "передумав" дешевшати. Експерти розповіли, коли він зупиниться і що робити.

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