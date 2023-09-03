Як зміниться курс долара в Україні: експерт зробив прогноз на наступний тиждень

Протягом наступного тижня, 4-10 вересня, готівковий курс долара в Україні перебуватиме на рівні 37,50-38,5 грн. На валютний ринок тиснутиме майбутня лібералізація ринку з поновленням плаваючого курсу.

Такий прогноз озвучив банків Тарас Лєсовий у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, ймовірна, незначна й нетривка "курсова хитавиця". Тобто щоденні коливання курсів долара та євро можуть відбуватися в діапазоні 0,3-0,5 грн - і у бік здорожчання, і в бік здешевлення.

"Те саме може бути зі спредом: ми вважаємо, що різниця між курсом покупки та продажу в межах 0,5-0,7 грн є цілком прийнятною. Однак коридор допустимих коливань залишиться на рівні минулого тижня: 37,50-38,5 грн за долар та 41-43 грн за євро", - наголосив експерт.

Лєсовий наголошує. що ринок банально підлаштовуватиметься під прийдешні зміни.

"Звісно, що НБУ чудово розуміє цю ситуацію та очікування ринку, тому вживатиме ефективних заходів передусім для збереження балансу між попитом і пропозицією на готівку. Такими рішеннями варто вважати надання дозволу громадянам купувати валюту на еквівалент до 50 тис. грн в одному банку, а також збільшення ліміту на придбання безготівкової валюти до 200 тис. грн із подальшим її розміщенням на депозитах терміном від 3 місяців", - додав експерт.

Нагадаємо, експерт Олег Устенко розповів, чого слід очікувати від української економіки наступного року. Зокрема, з його слів, ВВП наступного року зросте на кілька відсотків. Втім, кардинально в економіці країни очікувати не слід, якщо війна буде продовжуватись.

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