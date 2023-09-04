Як зміниться курс долара восени: експерти спрогнозували ситуацію на ринку України

Національний банк України 29 серпня пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Зазначається, що відповідні обмеження здійснюють для переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин нагадав, що восени традиційно зростає попит на готівкову валюту, тому обмінники підвищують вартість іноземної валюти щодо гривні. Ймовірно, така ситуація спостерігатиметься і у вересні 2023 року.

За словами експерта, прогнозувати вартість долара на осінь важко. Однак точно не варто очікувати падіння гривні, тому що Нацбанк накопичив достатні резерви для того, щоб стримати різку девальвацію гривні.

"Нацбанк, маючи рекордні резерви в понад 41,5 млрд доларів, навряд чи допустить обвал гривні до 39-40 грн/дол.", – зазначив Шевчишин.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що курс долара в Україні залишиться на рівні близько 37 грн/дол. На його думку, поточна стабільність на готівковому валютному ринку України триватиме принаймні до кінця 2023 року.

"Прогноз такий, що, в принципі, якихось серйозних змін не буде. Тобто курс буде десь 37 грн за долар до кінця року. Можливі коливання – може, 50 копійок", – зазначив експерт.

Нагадаємо, НБУ пом'якшив валютні обмеження для українців – що змінилося.

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