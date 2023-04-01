Як зміняться ціни на продукти в Україні напередодні Великодня

Від початку 2023 року овочі борщового подорожчали досить суттєво, але тенденція зростання цін триватиме щонайменше до кінця великодніх свят.

Про це 24 Каналу розповіла завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало.

Як здорожчали овочі

капуста білокачанна здорожчала на 93,8% — до 25,39 грн/кг

картопля на 7% — до 10,45 грн/кг

цибуля ріпчаста — на 67,7% — до 57,88 грн/кг

морква на 80,5% — до 46,15 грн/кг

"Овочі здорожчають на тлі сезонного фактору та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочі. Тенденція до здорожчання овочів – на 7–10% – збережеться до кінця великодніх свят", – зазначила Інна Сало.

Як зміняться ціни напередодні Великодня

Науковці з Інституту аграрної економіки повідомили, що напередодні Великодня українці почнуть активніше купувати м'ясо, що спровокує зростання цін у межах 5–7%. За словами провідного наукового співробітника відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту Наталії Копитець, деякі види м'яса вже подорожчали. Наприклад:

яловичина – гуляш та ребра, а також свинина – лопатка та ошийок – здорожчали від початку 2023 року лише на 1–3%, але у лютому ціни дещо знизилися

курятина – гомілки та стегна – від початку 2023 року стала дорожчою на 5–10%.

"З початком року у роздрібній мережі всі види м'яса здорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та солоного сала. Ціни на них знизилися на 0,3–2,8%", — зазначила Наталія Копитець.

Що буде з цінами на яйця

Яйця напередодні великодніх свят здорожчають ще на 5–7%. Після великодніх свят у зв'язку із сезонним приходом на ринок продукції приватних господарств прогнозується зниження цін на яйця", кажуть експерти.

Нагадаємо, що через воєнний стан звичних для всіх українців трьох вихідних на Великдень не буде. Тобто в понеділок, 17 квітня 2023 року, українці не отримають додатковий вихідний день і будуть працювати.

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