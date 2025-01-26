Як зміняться ціни на продукти в Україні у першій половині 2025 року: прогноз експерта

Ціни зростають через зменшення врожаю соняшника, дефіцит молока та високі світові ціни на масло, але яйця можуть подешевшати.

В Україні ціни на продукти харчування будуть зростати, з різницею в прогнозах від 10-15% до 50% і більше, але деякі продукти подешевшають.

Про це розповіла експерт у галузі сільського господарства Лариса Гук, пише ZN.ua.

За її словами, в грудні 2024 року інфляція перевищила прогнози Нацбанку, досягнувши 12%. Зменшення врожаю соняшника впливає на ціну олії, і, ймовірно, в першому півріччі варто очікувати її подорожчання.

Наразі в Україні спостерігається дефіцит сирого молока, що впливає на ціни на молочні продукти. Високі ціни на вершкове масло на світовому ринку забезпечують великий прибуток виробникам, тому вартість масла в супермаркетах не падає нижче 100 грн. У першому півріччі ціни на масло залишатимуться високими, але надалі залежатимуть від глобальних трендів.

Вона зазначила, що ціни на хліб продовжують зростати повільно, особливо на свіжу випічку. Курячі яйця, після осіннього злету до 8 грн, почали дешевшати через невдалий експортної спроби виробників.

"До речі, Україна торік активно продавала яйця на експорт і заробила загалом понад 100 млн валюти", - розповіла вона.

Ціни на гречку зростають, але поки не досягли рекорду грудня 2022 року (75 грн/кг). Сіль, гречка, цибуля і картопля потрапляють до списку продуктів, що можуть повторити або перевищити попередні рекорди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні в лютому та березні 2025 року очікується зростання цін на продукти харчування, особливо овочі.

Читайте також: