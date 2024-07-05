Як зміняться пенсії та мінімалка в Україні 2025 року: прогноз Кабміну

У бюджетній декларації передбачено заморожування соціальних стандартів до 2027 року.

В Україні в бюджеті на 2025 рік не планується підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

"Це буде катастрофа", — каже про наслідки такого рішення докторка економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

За два роки повномасштабної війни загальний рівень бідності в Україні зріс у 1,5-1,7 рази.

Однак "глибока бідність" за той самий період збільшилася у понад п'ять разів. Глибока бідність означає, що доходи недостатні для задоволення фізіологічних потреб, оскільки люди змушені обмежувати себе в їжі. Серед тих, хто потрапляє в цю категорію, є і пенсіонери, які проживають на мінімальні виплати.

Журналісти обговорили це питання з двома представниками уряду, і обидва підтвердили, що в проєкті бюджету, щонайменше на 2025 рік, не планують підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

"Ми для вікових груп мінімальну пенсію підвищуємо окремим рішенням уряду. Тому для більшості мінімальна пенсія все одно зростатиме, але що стосується загального рівня мінімальної пенсії та мінімальної зарплати, на жаль, вони будуть заморожені", — пояснили в уряді.

Нагадаємо, у Бюджетній декларації на 2025–2027 роки Кабінет міністрів встановив, що щорічна індексація пенсій здійснюватиметься від 1 березня.

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