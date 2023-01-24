Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зміняться правила щодо житлових субсидій від 1 лютого 2023 року: як потрібно буде вносити кошти

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1495
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як зміняться правила щодо житлових субсидій від 1 лютого 2023 року: як потрібно буде вносити кошти

Правила надання субсидій зміняться

Як потрібно буде розраховуватись за комунальні послуги з наступного місяця громадянам, які отримують допомогу, читайте в матеріалі ТСН.ua

Основне, що чекає на громадян, які отримують житлові субсидії — з наступного місяця субсидію не будуть зараховувати автоматично, громадяни вони повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті комунальні послуги.

Про це розповіла заступниця керівника головного управління Пенсійного фонду в області Світлана Антонюк.

Яким чином буде відбуватися оплата

Від 1 лютого скасовується можливість безготівкової оплати пільг за користування житлово-комунальними послугами

Гроші на житлові субсидії надходитимуть на рахунок отримувача, якщо такий рахунок відкритий у банку.  Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк.

Щоб отримати гроші, потрібно буде звернутися до Ощадбанку. Після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей.

Після цього отримувач повинен самостійно сплатити за користування житлово-комунальними послугами звичайним шляхом.

Пенсіонери зможуть і далі отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.

Громадяни непенсійного віку теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися,
– пояснила  Світлана Антонюк.

Доставлення цих грошей додому, як було раніше, скасовується для всіх, окрім пенсіонерів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1495
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація