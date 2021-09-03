Як змусити пошту повернути гроші за зіпсовану посилку: інструкція

Якщо посилка пошкоджена або загублена - маєте право повернути 100% оголошеної вартості.

Часто українці скаржаться на те, що на пошті можуть зіпсувати посилку і неможливо домогтися компенсації. Однак рішення у цієї проблеми є.

Куди звертатися і як домогтися відшкодування збитків - розповів юрист Юрій Білоус, пише РБК "Україна".

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Жителі України хоча б раз у житті стикалися з зіпсованими товарами, зниклими речами і та навіть шахрайством. І часто в таких ситуаціях домогтися відшкодування збитку від поштового перевізника дуже складно або неможливо.

Однак юрист стверджує, що згідно з законом поштового зв'язку, клієнту повинні компенсувати втрачене.

"Якщо посилка пошкоджена або загублена, людина має право повернути 100% оголошеної вартості, штраф у розмірі 25% від суми посилки, а також гроші за саму пересилку", – коментує юрист Юрій Білоус.

Що для цього необхідно зробити:

Речі потрібно оцінювати відповідно до їхньої реальної вартості. Багато українців цього не роблять, щоб не платити комісію.

Далі - звернутися до Держпродспоживслужби, оскільки були порушені права споживача.

Також можна звернутися до поліції, через те, що в більшості випадків є склад злочину.

"Зверніться письмово з проханням про відшкодування, адже це ваше право, передбачене правилами поштового зв'язку та Законом про поштовий зв'язок. Якщо хтось цілеспрямовано відкрив посилку і вкрав річ – це злочин, крадіжка, тобто кримінальна відповідальність! І обов'язок пошти - відшкодувати певну суму,"- зазначив Юрій Білоус.

Юрист радить в будь-якому разі одразу ретельно перевіряти посилку у відділенні пошти. Якщо там чогось не вистачає - одразу фіксувати все на відео або фото, викликати керівництво і просити скласти акт втраченого, і обов'язково зберегти чеки. Адже саме такі докази можуть вплинути на компенсацію.

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