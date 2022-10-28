Яка категорія пенсіонерів не може отримувати менше ніж 4256 гривень

У Пенсійному фонді України назвали пенсонерів, які повинні отримувати не менше ніж 4 256 гривень.

На пенсію не менше ніж 4 256 грн мають право учасники бойових дій. Усі українські військові, що брали участь у виконанні бойових завдань у складі підрозділів ВСУ чи флоту, мають такий статус і право на додаткові виплати.

Пенсіонерам зі статусом учасників бойових дій встановлена доплата у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, тобто 506 грн 75 коп. Окрім того, їм надається цільова грошова допомога в розмірі 40 грн, що встановлена Законом України «Про покращення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в результаті війни» від 2004 року.

Також, по закону, розмір пенсії учасника бойових дій не може бути меншим за 210% від прожиткового мінімуму. Таким чином, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 №543, пенсія учасника бойових дій повинна бути не менше ніж 4 256 грн 70 коп.

Статус УБД можуть мати та військові, і громадянські пенсіонери. тому доплати встановлюються на будь-який вид пенсії.

Нагадуємо, в жовтні в Україні пройшов перерахунок пенсій, у зв’язку з чим декільком категоріям пенсіонерів збільшили пенсійні виплати. Були введені «вікові» щомісячні доплати у розмірі 300 грн для пенсіонерів від 70 років. Мінімальні пенсії чоловіків зі стажем у 35 та більше років та жінок зі стажем не менше 30 років повинна становити не менше ніж 3 000 гривень.

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