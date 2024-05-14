Яка пенсія "світить" українцям із зарплатою у 20 тисяч: розмір здивує

На сьогодні найбільше пенсіонерів в Україні отримують виплати до 3 000 грн.

Українці, зарплата яких становить 20 тис. грн та які мають 35 років стажу, можуть розраховувати на пенсію у розмірі лише 5 637,6 грн. Розмір пенсії в Україні залежить від кількох характеристик.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

За останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата в Україні, з якої сплатили єдиний соціальний внесок, становить 16 836 грн. Співвідношення зарплати у 20 тис. грн до цієї суми становить 1,18.

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Тож, враховуючи розмір середньої зарплати за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 20 тис. грн до середньої зарплати, розмір майбутньої виплати становитиме 5 637,6 грн.

Розмір пенсії в Україні

Щодо пенсіонерів, які працюють, то вони в середньому одержують виплати у 6 000 грн. Загалом пенсії в Україні отримують 10,1 млн людей. З них найбільша кількість людей (2,6 млн) отримують пенсії у розмірі до 3 000 грн; 1,7 млн осіб одержують від 3 000 до 4 000 грн; ще 1,8 млн українців – від 4 000 до 5 000 грн.

Так, більшість українських пенсіонерів отримують виплати у розмірі до 5000 грн. Високі пенсії – від 10 тис. грн – отримують 1,2 млн українців.

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Нагадаємо, що в межах ефективної пенсійної системи пенсіонер, який працює, може отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% від звичного доходу. Як рекомендує Міжнародна організація праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку.

В Україні ця норма виконується лише за окремими пільговими категоріями (наприклад, судді на пенсії можуть отримувати 80% від зарплати) або щодо найбідніших громадян. Так, громадянин України із середньою зарплатою та стажем у 35 років після виходу на пенсію отримує виплату, розмір якої менший за 30% від звичного доходу.

До слова, українці із зарплатою у 10 тис. грн та 35 роками стажу можуть розраховувати на пенсію у розмірі 2818,8 грн.

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