Яка пенсія "світить" українцям із зарплатою у 20 тисяч: розмір здивує

На сьогодні найбільше пенсіонерів в Україні отримують виплати до 3 000 грн.
Українці, зарплата яких становить 20 тис. грн та які мають 35 років стажу, можуть розраховувати на пенсію у розмірі лише 5 637,6 грн. Розмір пенсії в Україні залежить від кількох характеристик.
Про це повідомляє OBOZ.UA.
За останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата в Україні, з якої сплатили єдиний соціальний внесок, становить 16 836 грн. Співвідношення зарплати у 20 тис. грн до цієї суми становить 1,18.
Тож, враховуючи розмір середньої зарплати за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 20 тис. грн до середньої зарплати, розмір майбутньої виплати становитиме 5 637,6 грн.
Розмір пенсії в Україні
Щодо пенсіонерів, які працюють, то вони в середньому одержують виплати у 6 000 грн. Загалом пенсії в Україні отримують 10,1 млн людей. З них найбільша кількість людей (2,6 млн) отримують пенсії у розмірі до 3 000 грн; 1,7 млн осіб одержують від 3 000 до 4 000 грн; ще 1,8 млн українців – від 4 000 до 5 000 грн.
Так, більшість українських пенсіонерів отримують виплати у розмірі до 5000 грн. Високі пенсії – від 10 тис. грн – отримують 1,2 млн українців.
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Нагадаємо, що в межах ефективної пенсійної системи пенсіонер, який працює, може отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% від звичного доходу. Як рекомендує Міжнародна організація праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку.
В Україні ця норма виконується лише за окремими пільговими категоріями (наприклад, судді на пенсії можуть отримувати 80% від зарплати) або щодо найбідніших громадян. Так, громадянин України із середньою зарплатою та стажем у 35 років після виходу на пенсію отримує виплату, розмір якої менший за 30% від звичного доходу.
До слова, українці із зарплатою у 10 тис. грн та 35 роками стажу можуть розраховувати на пенсію у розмірі 2818,8 грн.
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