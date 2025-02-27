Яка ситуація на валютному ринку очікується найближчими тижнями: прогноз експерта

Валютний ринок буде стабільним, без серйозних порушень балансу, оскільки курс формується через взаємодію продавців і покупців валюти.

Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин в етері Ми Україна.

"Дивіться, в дійсності то, що ми неодноразово з вами говорили, я повторюю ще раз, жодних несподіванок, якихось там речей, які можуть серйозно порушити баланс валютного ринку, його не буде. Все буде більш-менш прогнозовано і причина тут дуже проста. Що таке звичайний валютний ринок? Це тоді, коли у вас є певна кількість продавців валюти, є кількість покупців валюти і в процесі їх зустрічі на ринку формується обмінний курс. Тобто, одне продається на друге", - сказав він.

За його словами, в умовах, коли НБУ є єдиним продавцем валюти, ситуація на ринку буде підконтрольна та прогнозована, оскільки всі правила гри визначає саме регулятор.

"Якщо у вас, по суті, продавець валюти в країні один, він же і регулятор, він же визначає правила гри, ну, давайте будемо відверті, не вже ви вірите, що в такій унікальній ситуації можливі якісь несподіванки? Ні, ну, це класно, ви самі визначаєте правила гри і самі вони граєте. І ще ви єдиний продавець на цьому ринку. Тому НБУ діє чітко в межах тих речей, які вони самі для себе встановили в якості макроекономічних прогнозів", - розповів експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нацбанк на 27 лютого зафіксував курс долара на рівні 41,64 грн, зміцнивши гривню на 10 копійок.