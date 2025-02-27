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Яка ситуація на валютному ринку очікується найближчими тижнями: прогноз експерта

Яка ситуація на валютному ринку очікується найближчими тижнями: прогноз експерта

Фото: Associated Press

Обмінний курс на валютному ринку залишатиметься передбачуваним, оскільки він базується на попиті та пропозиції валют.

Валютний ринок буде стабільним, без серйозних порушень балансу, оскільки курс формується через взаємодію продавців і покупців валюти.

Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин в етері Ми Україна.

"Дивіться, в дійсності то, що ми неодноразово з вами говорили, я повторюю ще раз, жодних несподіванок, якихось там речей, які можуть серйозно порушити баланс валютного ринку, його не буде. Все буде більш-менш прогнозовано і причина тут дуже проста. Що таке звичайний валютний ринок? Це тоді, коли у вас є певна кількість продавців валюти, є кількість покупців валюти і в процесі їх зустрічі на ринку формується обмінний курс. Тобто, одне продається на друге", - сказав він.

За його словами, в умовах, коли НБУ є єдиним продавцем валюти, ситуація на ринку буде підконтрольна та прогнозована, оскільки всі правила гри визначає саме регулятор.

"Якщо у вас, по суті, продавець валюти в країні один, він же і регулятор, він же визначає правила гри, ну, давайте будемо відверті, не вже ви вірите, що в такій унікальній ситуації можливі якісь несподіванки? Ні, ну, це класно, ви самі визначаєте правила гри і самі вони граєте. І ще ви єдиний продавець на цьому ринку. Тому НБУ діє чітко в межах тих речей, які вони самі для себе встановили в якості макроекономічних прогнозів", - розповів експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нацбанк на 27 лютого зафіксував курс долара на рівні 41,64 грн, зміцнивши гривню на 10 копійок.

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