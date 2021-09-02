Які банки здійснюють виплати пенсій та зарплат: оновлений список

На сьогодні уповноваженими є 45 українських банки.
Від вересня Міністерство фінансів збільшило кількість банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетних установ.
Перелік уповноважених банків опублікувало міністерство на своєму офіційному сайті.
Станом на 31 серпня до списку входило 44 банки. Вже від 1 вересня 2021 року до переліку уповноважених додався ще один - Скай Банк.
Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ:
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Укрексімбанк
- Агропросперіс Банк
- Акордбанк
- Акцент-Банк
- Альфа-Банк
- Банк Альянс
- Банк Восток
- Банк інвестицій та заощаджень
- Банк Кредит Дніпро
- Банк Український капітал
- Глобус Банк
- Східноукраїнський банк «Грант»
- Ідея Банк
- Індустріалбанк
- Комерційний Індустріальний Банк
- АКБ Конкорд
- Кредитвест Банк
- Креді Агріколь Банк
- Кредобанк
- Кристалбанк
- Банк Львів
- Мегабанк
- Метабанк
- Міжнародний інвестиційний банк
- Мотор-Банк
- МТБ Банк
- ОТП Банк
- Банк Південний
- Піреус Банк
- Полікомбанк
- Полтава-банк
- Правекс Банк
- ПроКредит Банк
- ПУМБ
- Радабанк
- Райффайзен Банк
- Скай Банк
- Таскомбанк
- Укрбудінвестбанк
- Укрсиббанк
- Універсал Банк
- Юнекс Банк
Нагадаємо, від 1 вересня 2021 року масового переведення одержувачів пенсій на обслуговування до банків не буде. Пенсію з доставкою за місцем фактичного проживання пенсіонера виплачує національний оператор поштового зв’язку – акціонерне товариство “Укрпошта”. Уповноваженими на виплату пенсій є 45 банків, що перераховані вище.
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