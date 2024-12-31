Які ціни на газ у січні 2025 року: постачальники оприлюднили тарифи

Для більшості побутових споживачів вартість газу не зміниться до кінця квітня 2025 року.

Українські постачальники оприлюднили ціни на газ в Україні на січень 2025 року. Вони запевнили, що попри усі повідомлення у ЗМІ про можливу зміну тарифів на газ – для населення вартість блакитного пального не змінюється принаймні до завершення опалювального сезону 2025 року.

Про це пише "ГазПравда".

"Для переважної більшості побутових споживачів (населення) вартість природного газу не зміниться щонайменше до кінця квітня 2025 року", – йдеться в повідомленні.

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Клієнти "Нафтогазу України", який обслуговує 98%, або понад 12 млн домогосподарств, у межах річної фіксованої ціни, як і раніше, за кубометр газу платитимуть 7,96 грн.

У січні 2025 року на українському ринку будуть присутні дев'ять постачальників. З них чотири пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну – змінну. Ще п'ять постачальників пропонують тільки річну ціну.

У виданні пояснюють, що річні цінові пропозиції решти постачальників не зміняться. А місячні цінники коливаються майже щомісяця, залежно від ринкових тенденцій.

"Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 грн. Місячна (ринкова) ціна коливається від 8,46 до 19,99 грн за кубометр", – підрахувала "ГазПравда".

Зазначається, що для понад 98% побутових споживачів газу й надалі діє річна ціна від "Нафтогазу" – 7,96 грн за кубометр.

Фото: ГазПравда

Раніше повідомлялося, що в Україні вчетверо здорожчає транспортування газу для внутрішніх споживачів.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит російського газу.

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