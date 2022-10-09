Які країни Європи не допомагають Україні і чому: пояснення економіста

Деякі країни не хочуть допомагати Україні через співпрацю з російським бізнесом і потужне російське лобі.

Український науковець та економіст Роман Шеремета розповів, які країни Європи не надають Україні допомогу.

Про це експерт сказав у коментарі "24 каналу".

На думку Шеремети, Угорщина та Німеччина могли б зробити набагато більше для нашої держави та її обороноздатності. А от Австрія взагалі "випала з повістки".

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"Я був у Лугано (очевидно, йдеться про конференцію, що відбулася на початку липня у швейцарському місті Лугано, де українська делегація представила план відновлення та розвитку України. – Ред.) і слухав австрійського депутата, який розповідав, як Австрія допомогла Україні. І знаєте що він сказав? "Ми допомогли тим, що не блокували європейську допомогу для України", – сказав Шеремета.

За його словами, у цих країнах присутній російський бізнес і потужне російське лобі, а також значний вплив російської пропаганди. Тому, замість того, щоб допомагати Україні, вони "продалися Росії".

Дефіцит бюджету

У вересні дефіцит бюджету України становив 75 млрд грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дефіцит держбюджету у 2023 році становитиме приблизно $38 млрд.

За його словами, від початку повномасштабної війни Україна отримала від західних союзників $17,5 млрд.

Наразі Київ веде перемовини з ЄС, США і МВФ про потреби у фінансуванні дефіциту бюджету на наступний рік.

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