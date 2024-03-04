Які ліміти на зняття готівки в банкоматах України і де ще можна зняти гроші

Крім лімітів на зняття готівки, банки також встановили ліміти для грошових переказів з картки на картку.

В Україні були встановлені ліміти на зняття готівки через банкомати після початку повномасштабної війни, щоб уникнути її дефіциту. Кожен банк встановлює свій власний ліміт суми.

Про це свідчить інформація від Нацбанку України.

Ліміт зняття готівки в банкоматах

Ліміт зняття готівки у "ПриватБанку" становить 20 тис. грн за раз. Наступну операцію зі зняття готівки в банкоматі цього банку можна здійснити лише через три години.

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В банкоматі "Ощадбанк" можна зняти не більше 50 тис. грн на добу. Кількість разів користування банкоматами не обмежена. Тобто знімати в банкоматі можна різні суми, але перевищити добовий ліміт у 50 тис. не вдасться.

В банкоматі "Укрексімбанку" можна зняти 25 тис. грн за раз. Кількість таких операцій не обмежується.

Ліміт зняття готівки "Райффайзен Банк" – 20 тис. грн на добу.

Ліміт зняття готівки "Укргазбанк" – 5 000 грн за раз. Добовий ліміт – 20 тис. грн.

Ліміт зняття готівки "Сенс Банк" – 20 тис. грн на добу.

Ліміт зняття готівки "ПУМБ" – 20 тис. грн на добу.

Ліміт зняття готівки "Укрсиббанк" – 20 тис. грн на добу.

Ліміт зняття готівки "ОТП Банк" – 5 000 грн за раз. Кількість операцій не обмежена.

Ліміт зняття готівки "Універсал банк" – 20 тис. грн на добу.

Ліміт зняття готівки "Південний" – 10 тис. грн за раз. Добовий ліміт – 20 тис. грн.

Ліміт зняття готівки "Кредобанк" – 10 тис. грн за раз. Наступного разу зняти готівку в банкоматі можна лише через 2 год. 30 хв.

Ліміт зняття готівки "Таскомбанк" – 10 тис. грн на добу.

Де можна зняти готівку, крім банкоматів

Готівку також можна зняти в магазинах, на АЗС та в аптеках.

Наприклад, у мережах "АТБ-Маркет", "Сільпо", "Фора", Varus, Fozzy, "ЛотОК", Trash!, "Точка", можна зняти до 6000 грн.

У мережах "Сім23" та EVA можна зняти 2000 грн.

У мережах NOVUS та Roshen можна зняти 500 грн.

На АЗС OKKO та WOG також можна зняти готівку до 6000 грн; на автозаправках "Укрнафта" – до 5000 грн; на АЗС "БРСМ-Нафта" – 500 грн.

6000 грн готівки можна зняти в таких аптеках: "Біла ромашка", "Аптека АНЦ", "Аптека 911", "МедСервіс". Готівку (сума не вказана) можна отримати також в "Аптеці Доброго Дня", "Аптеці Копійка", "Аптеці оптових цін".

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Ліміти переказів з картки на картку

Крім лімітів на зняття готівки, банки також встановили ліміти для грошових переказів з картки на картку. Усе задля протидії шахрайству та відмиванню грошей.

Зауважимо, ліміти діють не лише на суми переказів, а й на кількість транзакцій. В кожному банку вони різні.

Ліміти переказів у "ПриватБанку"

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Так, ліміти переказів у "ПриватБанку" між фізичними особами встановлені на різному рівні – все залежить від того, чи отримує клієнт гроші, чи відправляє. Проте в будь-якому разі переказати з картки на картку за один раз можна 29 999 грн.

По Україні за місяць дозволено проводити 200 транзакцій на загальну суму не більше 1 млн грн;

за кордон можна провести не більше ніж 20 переказів на місяць на загальну суму не вище 100 тис. грн.

Ліміти для одержувача грошей:

по Україні за місяць дозволено 350 транзакцій на загальну суму не більше 1 млн грн;

з-за кордону дозволено отримати не більше 50 переказів на місяць на загальну суму не вище 399 999 грн.

Ліміти переказів у "Монобанку"

У "Монобанку" діють такі ліміти на перекази між фізичними особами:

переказати на картку українського банку за одну операцію можна до 60 тис. грн;

ліміти на кількість переказів на картку: на день – 50 разів, на 4 дні – 100 разів, на місяць – 150 разів.

Максимальна сума, яку можна переказати на місяць, визначається лімітом платіжних систем: MasterCard – не більше еквівалента 10 тис. дол. за курсом НБУ, Visa – не більше еквівалента 25 тис. дол. за курсом НБУ.

Для P2P-переказів на іноземні картки за одну операцію можна переказати до 30 тис. грн в еквіваленті, але не менше 1 дол./1 євро/1 грн; дозволено п’ять таких операцій на тиждень та 10 – на місяць;

Для переказів за кордон через SWIFT діє ліміт НБУ на інвестиції за кордон. Перекази в межах цього ліміту проводяться за наявності підтверджувальних документів: сума операцій не повинна перевищувати 200 тис. євро на календарний рік.

Нагадаємо, в лютому заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що НБУ може запровадити нові обмеження щодо карткових переказів фізичних осіб, але рішення ще не ухвалили.

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