Які мінімальні пенсії: від чого залежить розмір виплат, скільки отримують українці

Від чого залежить розмір мінімальної пенсії

Деякі українські пенсіонери отримують мінімальні пенсійні виплати. Мінімальна пенсія в Україні привʼязана до прожиткового мінімуму. Від 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 361 гривню, відповідно мінімальна виплата (соціальна пенсія) для пенсіонерів збільшилася з 2 093 г до 2 361 гривні. Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу.

Який розмір мінімальної пенсії

Весняна індексація 2024 року була націлена саме на підвищення найменших пенсій. В результаті, мінімальна пенсія була збільшена до 2 725 гривень. Змінилися розміри мінімальних пенсій українців і залежно від віку та страхового стажу

Від 1 березня 2024 року мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" такі:

Пенсіонери, які досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 370 гривень.

Мінімальна пенсія українців віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу становить 2 980 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

(крім пенсій за особливі заслуги перед Україною). Пенсіонерам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років, мінімальна пенсія становить 3 240 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

(крім пенсій за особливі заслуги перед Україною). Українцям, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років – 3 370 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною)

(крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) Всім іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу) соціальні виплати становлять 2 725 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Від чого залежить розмір пенсії за віком в Україні

Розмір пенсії за віком в Україні залежить від низки факторів - зокрема від розміру офіційної заробітної плати з якої вираховувались внески до Пенсійного фонду України, від середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонера, який показує, наскільки офіційна зарплата пенсіонера була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні, коефіцієнту страхового стажу.

Як розраховується розмір пенсії за віком

Для розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки за даними Пенсійного фонду. Цю зарплату потрібно множити на відношення власної зарплати до середньої та помножити на стаж у роках і на 1%.

Середня зарплата за три останні роки становить 13 547 грн. Середній розмір пенсійних виплат, станом на кінець квітня становив 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, отримували пенсію в середньому 6 094,28 гривні.

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