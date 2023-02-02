Які пенсійні доплати повинні отримувати українці, яким за 70

Які вікові надбавки повинні отримувати українські пенсіонери, читайте в матеріалі ТСН.ua
Українцям певного віку належать певні вікові надбавки, розповідаємо кому та які.
По досягненю певного віку українські пенсіонери повинні отримувати доплати. Розміри виплат вікових надбавок, та кому вони призначені прописані у постанові Кабінету міністрів № 963 від 15 вересня 2021 року. Спочатку вікові доплати були доступні для українців віком від 85 років, зараз їх можуть отримувати й 70-літні українці.
Вікова доплата призначається за умови, якщо розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо є меншим за розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески — меншим за 10 340 грн.
Як зазначили у Пенсійному фонді пенсіонерам віком від 70 до 75 років від 1 жовтня 2022 року встановлено надбавку у сумі 300 гривень.
При досягненні 75 років українцям належить вже інша сума доплати — у розмірі 400 грн. Після індексації, яка відбудеться у березні 2022 року ця сума становитиме 456 гривень.
У березні цього року будуть проіндексовані, а, значить, збільшаться всі вікові доплати.
Для нарахування вікових надбавок спеціально не потрібно нікуди звертатися.
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