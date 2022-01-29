Які продукти здорожчають найближчим часом - прогноз від НБУ

У НБУ прогнозують, що висока продовольча інфляція зберігатиметься.

Національний банк України прогнозує зростання у ціні соняшникової олії, цукру, хліба та тепличних овочів.

Про це йдеться в Інфляційному прогнозі за січень 2022 року.

У документі зазначається, що висока продовольча інфляція зберігатиметься. Зокрема, йдеться про продукти, які потребує великих енерговитрат.

"Додатково впливатимуть заспокоєння світового інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії, що, зокрема, позначиться на більш істотній корекції цін на сировину, продовольство та логістику. Враховуючи потужність проінфляційних факторів та потребу подальшої підтримки постпандемічного відновлення економіки, повернення інфляції до цільового діапазону 5%±1 ст. п. за дотримання закладених у базовий сценарій монетарних умов очікується у середині 2023 року", – йдеться у звіті.

Раніше повідомляли, що в Україні здорожчали овочі борщового набору. Експерти пояснюють таке здорожчання збільшенням тарифів на енергоносії та скасуванням пільг для виробників від початку нинішнього року.

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