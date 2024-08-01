Які зміни чекають на пенсіонерів від 1 серпня: хто отримає більше

Доплата буде додана до пенсії автоматично.

Пенсії українців збільшуються завдяки перерахункам та індексаціям. Однак у серпні виплати буде підвищено шляхом нарахування спеціальних надбавок.

Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Доплата буде додана до пенсії автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду України. Надбавка нараховується за умови, якщо щомісячна пенсійна виплата становить менше ніж 10 340,35 гривні.

Ця надбавка з часом зростатиме. Наразі її розмір залежно від віку є таким:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень

від 75 до 79 років включно — 456 гривень

від 80 років — 570 гривень

Нагадаємо, у серпні пенсіонери також можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності України.

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