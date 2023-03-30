Які зміни чекають на українців у квітні 2023 року: головні нововведення в Україні та за кордоном

Про всі головні зміни та нововведення для українців у квітні читайте в матеріалі ТСН.ua

Кому перерахують у квітні пенсії

У квітні буде здійснений перерахунок виплат українським пенсіонерам, які продовжують працювати. Мова йде не про індексацію, а саме перерахунок пенсій з урахуванням збільшення страхового стажу.

У 2023 році автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють буде проводитися у порядку, на умовах та у строки, визначені Кабміном, тобто 1 квітня. З врахуванням термінів надходження даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб, автоматичний перерахунок звичайно проводиться у травні з виплатою відповідної доплати за квітень.

Скільки будемо платити за світло з 1 квітня 2023 року

Пільговий період цін на електроенергію повинен був завершитись 1 квітня. Проте Кабінет Міністрів України ухвалив рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону 2022-2023 років як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 березня 2023 року.

Після завершення опалювального сезону Кабмін планує підвищити ціни на електроенергію.

Тарифи на воду

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) анонсувала підвищення тарифів на воду у два етапи.

На першому етапі перегляду середньозважені тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зросте в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%.

Як це вплине на зростання тарифів для кінцевого споживача буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності засобів обліку у споживачів чи їх розрахунку за нормами споживання, від кількості споживачів, які користуються послугами по одному договору (абонентському рахунку).

У середньому за два етапи суми в платіжках для родини з 2-3 осіб за водопостачання та водовідведення зростуть орієнтовно на 60 грн за місяць.

Здорожчання продуктів перед Великоднем

Очікується, що на основні "пасхальні" продукти, як то м'ясо та яйця ціни перед Великоднем зростуть на 10-15%. Експерти кажуть і можливе здорожчання овочів, фруктів, круп, хліба.

Вихідні у квітні

У квітні 2023 українців чекають офіційні вихідні дні, які припадають на суботу та неділю. Згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"додаткових вихідних, які пов'язані зі святкуванням Великодня у квітні не буде.

Всі рецептурні ліки лише за електронними рецептами

Як передбачено наказом Міністерства охорони здоров’я від квітня всі рецептурні ліки в Україні можна буде купити за електронним рецептом.

До цього часу e-рецепти не були обов’язковими, пацієнти могли обирати, за яким рецептом придбати ліки в аптеці, а лікарі могли виписати паперовий рецепт, якщо не було електрики.

Обов’язкове надання соціальних послуг та послуг медичного догляду громадянам, які постраждали внаслідок травми на виробництві чи мають професійне захворювання

Від квітня 2023 року постраждалі на виробництві, а також ті, хто має професійну хворобу, зможуть повноцінно користуватись всією інфраструктурою соціальних послуг, а також послугами медичного догляду.

До цього часу фактично соціальні послуги й послуги догляду потерпілі на виробництві отримували у грошовому еквіваленті. З квітня соціальні послуги та медичний догляд надаватимуться саме як послуги через мережу інфраструктури, яка є в державі, а держава оплачуватиме їх надавачам.

Потерпілий та його родина можуть обрати — доглядати за рідним самим, отримуючи оплату цієї послуги, чи отримувати послуги від професійного надавача, що також оплатить держава. Детальний механізм отримання соціальних послуг буде оприлюднений після прийняття відповідних постанов.

Початок реєстрації для участі у Національному мультипредметному тесті

Від 3 квітня почнеться реєстрація для участі у Національному мультипредметному тесті (НМТ). Реєстрація триватиме до 3 травня.

5−12 червня 2023 року зможуть зареєструватися ті, хто не зміг з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації або реєструвався в основний період реєстрації, але в реєстрації було відмовлено.

Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ, для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткової сесії НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарні дні до проведення додаткової сесії НМТ.

Основна сесія тестування проходитиме 5 червня — 23 червня, додаткова: 11−24 липня.

Що зміниться для українців за кордоном у квітні

Встигнути задекларувати доходи

До 1 травня 2023 року українці, які через війну виїхали за кордон, повинні задекларувати доходи, якщо вони отримували грошову допомогу від іноземної держави чи організацій, якщо працювали за кордоном.

Ті українці, які працювали за кордоном повинні будуть сплатити податок на доходи.

Карта поляка для українців в Польщі

Від 1 квітня українські біженці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати Karta pobytu — дозвіл на тимчасове проживання у Польщі.

Через це заяви на отримання посвідок на проживання, які були подані попередньо, втрачають юридичну силу. Заяви, які були подані українцями в період від 24 листопада 2022 року після 9 місяців перебування в Польщі втрачають юридичну силу.

Замість цього від 1 квітня громадяни України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, тобто власники PESEL UKR, зможуть подавати клопотання на тимчасове проживання в Польщі. Подавати на карту поляка зможуть українці які офіційно зайняті, здійснюють трудову діяльність за професією, що вимагає високої кваліфікації (Blue Card — Блакитна карта) або здійснюють власну підприємницьку діяльність.

У Чехії зміниться допомога українським біженцям

Від 1 квітня українці з тимчасовим захистом зможуть оформити допомогу у розмірі прожиткового мінімуму протягом 150 днів з місяця надання тимчасового захисту.

Після 150 днів українців перевірять на предмет того, чи заважає людині вік, інвалідність, навчання, необхідність доглядати за маленькою дитиною, тощо працювати. Якщо таких перешкод немає, від наступного місяця після спливу зазначених 150 днів сума допомоги біженцям становитиме мінімуму для необхідного для існування. У 2023 році цей мінімум становить 3130 чеських крон.

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