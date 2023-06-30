Яких збитків завдано Україні через підрив Каховської ГЕС: у Мінекономіки назвали шокувальні цифри (інфографіка)

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, складає щонайменше $2 млрд. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

Такі дані наведено у першому аналізі, здійсненому фахівцями KSE Institute – аналітичного підрозділу Київської школи економіки, у співпраці з Офісом президента, Мінекономіки та Мінінфраструктури.

"Ми продовжуємо фіксувати пошкодження та обраховувати збитки, спричинені підривом росією дамби Каховської ГЕС. Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн. Понад чверть загальної суми збитків – $586 млн – повʼязані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати з нуля. Окремо Міндовкілля попередньо оцінена шкода навколишньому середовищу: щонайменше на $1,5 млрд. Першочерговим питанням залишається забезпечення постраждалих регіонів питною водою. Так, бюджетний комітет погодив виділення $41 млн (1,5 млрд грн) на будівництво магістральних водогонів", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Відповідно до аналізу KSE Institute, збитки через трагедію на Каховській ГЕС охоплюють:

Житлове господарство: $950 млн збитків. Попередньо у зону підтоплення потрапити близько 20-30 тис. будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

Енергетика: $624 млн збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають $586 млн. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько $1 млрд.

Транспортна інфраструктура: $311 млн збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг.

Промисловість: $105 млн збитків. Затоплено 28 великих промислових об'єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

Сільське господарство: $25 млн збитків.

Довкілля та екологія: $1,5 млрд втрат. 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий норми.

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, складає щонайменше $2 млрд / Фото: Мінекономіки

Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що підрив росіянами Каховської ГЕС не вплинув суттєво на контрнаступ ЗСУ і не завдав такого клопоту, на який розраховував ворог.

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