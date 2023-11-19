Яких збитків зазнає економіка України від затяжних повітряних тривог: відповідь експерта

Економіст пропонує під час злету МіГів оголошувати попереджувальну тривогу і не зупиняти роботу бізнесу.

Останніми днями в Україні повітряна тривога може тривати по 3-4 години через польоти МІГ-31К.

Економіст Олег Пендзин в ефірі телемарафону пояснив, як затяжні повітряні тривоги впливають на економіку.

Він нагадав, що перш за все збитків зазнають торгові точки в закладів громадського харчування, а також громадський транспорт.

"В кінці 2022 року робилися попередні оцінки можливих збитків, пов'язаних з повітряними тривогами. Тоді оцінюваляся повітряна тривога 3-4 години і оцінка була на рівні мінус 7,4 млрд грн з ВВП", – каже Пендзин.

Експерт пропонує під час злету МіГів оголошувати попереджувальну тривогу і не зупиняти роботу бізнесу.

"В першу чергу це втрачає бюджет, що вплине на можливість фінансувати оборону. Якщо бізнес не працює, то відповідно менше і податків. Що стосується людей, то якщо бізнес не працюватиме, люди втратять роботу. Всі витрати за орендну плату і зарплати бізнес буде перекладати на кінцеву вартість продукту", – додав він.

Раніше у Повітряних силах пояснили, чому повітряні тривоги стали тривалішими. За їхньою інформацією, росіяни відпрацьовують маневри, якими провокують українців.

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