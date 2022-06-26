Яким банкам, на думку експертів, загрожує банкрутство через підвищення облікової ставки НБУ

На думку експертів Асоціації українських банків через підвищення облікової ставки НБУ 20 банкам загрожує банкрутство.

Президент Асоціації українських банків Андрія Дубаса повідомив, що до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в облігації внутрішніх державних позик України у середньому по 12%. Після підвищення ставки з 10 до 25% повертати гроші Нацбанку банкам доведеться по 27%, що безумовно завдасть удару банківській сфері.

Мова здебільшого про приватні банки. Асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євгеній Дубогриз вважає, що в АУБ мали на увазі приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні та яким зараз дуже потрібні гроші для швидкого погашення запозичених кредитів рефінансу.

Це такі банки:

РВС Банк (RwS bank);

КІБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Січ;

Індустріалбанк;

Кристалбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

“Український капітал”;

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрбудінвестбанк;

АП Банк (Агропросперіс Банк);

Таскомбанк.

Немає точної інформації про те, які насправді справи в цих установах, однак саме вони мають велику частку зобов’язань перед регулятором, і саме вони після підняття облікової ставки, оперативно підняли відсотки за депозитами. Відповідно, фінансове становище в цих банках не може бути втішним. ЇАле те, що цим банкам потрібно багато грошей, щоб погасити запозичені кредити, автоматично не означає, що вони стануть банкрутами, а лише про те, що після підняття облікової ставки в них проблеми з доходами.

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