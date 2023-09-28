Яким буде дефіцит електроенергії в Україні до кінця 2023 року: прогноз НБУ

Дефіцит електроенергії ближче до опалювального сезону 2023/2024 буде значно нижчим, ніж у I кварталі.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зі слів заступника очільника Нацбанку Олексія Шабана, дефіцит електроенергії наприкінці 2023 року буде на рівні 5% або близько того. Він зазначив, що показник дефіциту в I кварталі, після російських атак на об'єкти енергоінфраструктури, становив 15%.

Водночас НБУ очікує не настільки серйозного, як 2022 року, негативного ефекту на економічну активність через можливий дефіцит електрики протягом четвертого кварталу, а також на початку 2024 року. Як зазначив Шабан, 1,5-2% дефіциту можна перекрити за допомогою імпорту електроенергії.

Олексій Шабан уточнив, що ще на початку поточного 2023 року регулятор прогнозував, що відсутність електроенергії більш серйозно впливатиме на економіку, а негативний вплив збережеться протягом усього року. Так, наприклад, за базовим сценарієм Національний банк закладав імовірний дефіцит на рівні 15-18% у четвертому кварталі року. Однак аналогічні показники за негативного сценарію сягали 30-33%.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що найбільший ризик залишитися без опалення і світла взимку у двох великих містах. Це столиця України Київ і південний обласний центр Одеса.

Крім Києва та Одеси, напружена ситуація з електропостачанням з великою ймовірністю буде в таких містах:

Кременчук

Житомир

Кропивницький

Запоріжжя