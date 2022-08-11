Яким буде курс долара до кінця року: економіст зробив невтішний прогноз

У серпні Нацбанк обере стратегію щодо курсу долара. Валюта може зрости до 43 грн і продовжить зростання наступного року.

Про це розповів економічний експерт Борис Кушнірук у інтерв'ю виданню "Телеграф".

За його словами, хоча експорт зерна і стартував, але в помітних кількостях валюта від нього почне надходити не раніше ніж через три місяці.

"Все одно імпорт у нас перевищує експорт, тож попит на долари будуть вищими за пропозицію, а значить і курс долара зростатиме", - оцінив основну тенденцію на валютному ринку Кушнірук.

На думку експерта, саме з цієї причини НБУ має дві стратегії:

девальвувати гривню, поступово збільшуючи курс долара;

намагатися утримувати курс долара максимально близько до фіксованого 36,56 грн за долар, здійснюючи валютні інтервенції з фінансових резервів НБУ на міжбанківський ринок.

"Швидше за все НБУ піде саме другим шляхом, що допоможе якщо і не втримати курс долара, то принаймні зробити падіння гривні плавнішим. Щоправда, при цьому Нацбанк не зможе впливати на курс готівкового долара, який зростатиме, ймовірно, стрибкоподібно, при якому зростання курсу цього тижня частково компенсуватиметься падінням наступного", - зазначив економіст.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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