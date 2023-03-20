Яким буде курс долара цього тижня і чи очікувати "сюрпризів" від гривні: прогноз від банкірки

Жодних підстав говорити про ажіотаж на ринку немає.

Банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня з високою ймовірністю курс валюти буде в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.

Такий прогноз Золотько висловила для 24 каналу.

Вона додала, що до початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується в цьому діапазоні.

"Цього тижня з високою ймовірністю варто очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар", - вважає вона.

Банкірка пояснила, що курсова корекція, яка розпочалася від понеділка, була спричинена невеликим зростанням попиту після доволі тривалого та глибокого зниження вартості долара на готівковому ринку. Однак жодних підстав говорити про ажіотаж на ринку немає.

"Різниця між курсами купівлі та продажу американської валюти, навіть попри зміну тренду, залишається вкрай низькою, на межі рентабельності. Це, з одного боку, свідчить про відсутність більш-менш серйозних дисбалансів на ринку, а з іншого – про ймовірність курсового розвороту будь-якої миті", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Національний банк України на 20 березня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Так, євро здорожчав, курс долара стабільний.

Гривня міцнішає: Сергій Фурса розповів актуальну інформацію про курс валют та економіку України

Читайте також: