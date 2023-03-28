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Яким буде курс долара цього тижня: прогноз банкіра

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Яким буде курс долара цього тижня: прогноз банкіра

Фото: Associated Press

Курс долара в Україні цього тижня коливатиметься у діапазоні 38-38,8 грн/дол.

Від 27 березня до 2 квітня можливе незначне посилення волатильності на готівковому ринку. Це пов'язано з перехідним періодом — кінець місяця і виплати населенню зарплат

Такий прогноз зробила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, повідомляє 24 канал.

За її словами, через знижений попит на валюту і значну популярність серед українців купівлі валюти з розміщенням на тримісячних депозитах навряд чи курс значно зросте.

"Тому цього тижня я очікую невеликого посилення волатильності на готівковому ринку. Курс долара, на мою думку, коливатиметься у діапазоні 38-38,8 гривні за долар", - сказала Золотько.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 березня на рівні 36,56 грн.

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Дата публікації
Перегляди
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