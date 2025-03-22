Яким буде курс долара цього тижня: прогноз банкіра

Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальною та стійкою.

Протягом останнього тижня березня курсові коливання офіційного курсу долара залишатимуться незначними. Вартість одного долара не вийде за межі 42 гривень.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, підвищена до 15,5% облікова ставка НБУ справить враження на ринок, а в умовах більш стабільних споживчих цін попит на валютному ринку поволі спадатиме. Першою економічною причиною для зростання курсу долара є дефіцит пропозиції.

За його словами, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальною та стійкою.

"Загалом наступного тижня ситуація на валютному ринку буде мінливо-стабільною. Курсові коливання відбуватимуться щодня, однак без радикальних стрибків та падінь. Водночас ми не виключаємо, що ірраціональні чинники також можуть спрацювати. Тональність суспільних настроїв може бути геть непередбачуваною: не можна виключати, що в моменті попит на готівковому ринку може зрости. Однак регулятор має вдосталь важелів, щоб тримати курси на прийнятних показниках", - наголосив Лєсовий.

Основні характеристики валютного ринку наступного тижня (24-30 березня) будуть такими:

коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42 грн/долар на міжбанку та 41,4-42 грн/долар на готівковому ринку;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

Як повідомлялося, Нацбанк змінив правила безготівкових розрахунків. Це було необхідно для адаптації до європейських стандартів та удосконалення регулювання платіжних операцій в Україні.

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