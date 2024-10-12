Яким буде курс долара до кінця року і до чого готуватися українцям

Від липня 2024 року курс гривні достатньо стабільно тримається в коридорі 41-41,5 грн за долар. Однак, останніми тижнями цей коридор звужується до 41,2 грн/дол.

Аналітик Андрій Шевчишин у коментарі "Фокусу" розповів, що очікувати далі.

Експерт погодився з тим, що Нацбанк веде досить зважену політику і намагається контролювати коливання курсу для того, щоби стримати інфляційні очікування, хоча і великими зусиллями.

"Наразі клієнти банків (йдеться про операції на міжбанку) стабільно майже на 51 млн доларів більше купують, ніж продають. І якщо ми не закумулюємо населення і бізнес, то вийдемо на 90-100 млн на день. Це попит на валюту, який ми маємо. Нацбанк зараз тримає ринок. Він витрачає понад 3 млрд доларів на місяць на інтервенції, щоби збити цей попит. Наразі ми перебуваємо у керованому коридорі, вихід з якого відкриє шлях до курсу 42,7 грн/дол в зону 42-43 грн/дол, де ми будемо перебувати, можливо, до кінця року", — зазначив експерт.

Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін надав прогноз щодо курсу долара і на 2025 рік.

"Поки для гривні зберігається перспектива подальшої девальвації. На наступний рік базовий сценарій передбачає, що вартість долара підскочить до рівня 45 грн/дол. Тим не менш, на горизонті двох-трьох місяців Нацбанк може продовжувати контролювати ситуацію на міжбанківському ринку і залишити курс у коридорі 41 – 43 грн/дол", — розповів Чурін.

Нагадаємо очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк впродовж цієї війни декларує тезу про забезпечення стійкості валютного ринку, повертання його функціоналу.

Пишний нагадав, що минув рівно рік, як НБУ оголосив про відмову від фіксованого курсу, як частину домовленості з МВФ.

"Від 3 жовтня 2023 року валютний ринок і НБУ відмовилися від одного з найжорсткіших антикризових заходів фіксації курсу та перейшли в режим керованої гнучкості. Це була частина стратегії, ухваленої в червні 2023 року, і частина наших домовленостей із МВФ", — зазначив Пишний.

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